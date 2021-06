Nem győzik dicsérni a magyar válogatottat külföldön

Az ESPN Twitter-oldalán a hozzászólók közül többen is azt írják, hogy más csoportból továbbjutott volna a magyar együttes. Volt, aki megjegyezte, hogy a Copa Américát is megnyernék Szalaiék. Többen a nemzeti csapat védekezését méltatják, amelyről megjegyzik, világklasszis szinten működött. Egy kommentelő a legjobb „underdog”, azaz legesélytelenebb csapatnak tartja a mieinket, és reméli, hogy a katari világbajnokságon láthatja újra Gulácsiékat.

„Lehet, hogy Magyarország az utolsó helyen végzett az F-csoportban, de mindent beleadott mind a három mérkőzésén” – írja az ESPN Twitter–oldala.

Appreciation post for Hungary 🇭🇺

Might’ve finished last in Group F but gave it their all across all three matches pic.twitter.com/O02zXrXn9l

— ESPN FC (@ESPNFC) June 23, 2021