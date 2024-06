Frici nagyon bízik a nemzeti csapatban, és nagyon reméli, hogy sikerül továbbjutnia a csoportjából. Már csak azért is, mert a kapitány néhány napja tett egy ígéretet, s most Frici mellett minden magyar futballszurkoló azt várja, hogy ezt az ígéretet be tudják vasalni az olasz mesteren.

Frici még soha nem tekerte körbe biciklivel a Balatont, de Marco Rossi társaságában örömmel megtenné.

Aligha van ezzel egyedül.