Kitért rá: a legközelebb lévő konzulátuson, Düsseldorfban is megemelt létszámmal és folyamatos ügyeletben várják a hívásokat, vagy ha lesz valami teendő. Három vészhelyzeti segélyhívó telefonvonalat is létesítettek, emellett pedig a budapesti központi call center is folyamatosan rendelkezésre áll.

Közölte: a szurkolói zónában egy mobil konzuli iroda is lesz,

„hogyha ügyes-bajos dolgok, elveszett dokumentumok ügye áll elő, akkor a lehető leggyorsabban tudjunk önöknek segíteni”.

Szijjártó Péter felhívta a figyelmet a Konzuli Szolgálat Utazom nevű applikációjára, ahol a szurkolók minden fontos információt megtalálhatnak.

Elmondta: két kilométer hosszan vonulhatnak majd a szurkolók a stadion irányába, délben lesz az indulás. A miniszter arra kért minden magyar szurkolót, hogy

semmilyen provokációnak ne üljön föl, működjenek együtt a magyar rendőrség kirendelt erőivel, az MLSZ által szerződtetett biztonsági szolgálattal és természetesen a helyi hatóságokkal is.

Arról is beszélt, hogy a beléptető kapuknál magyar nyelven beszélő szolgálat is lesz, annak érdekében, hogy „a lehető legkevesebb kellemetlenség állhasson elő”.