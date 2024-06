A magyar válogatott első két meccsét elvesztette az Európa-bajnokság csoportkörében, ahol előbb Svájctól kapott ki 3–1-re, majd a házigazda németektől 2–0-ra. Az utolsó csoportmeccsünkön Skócia volt az ellenfél, amely a Svájc elleni döntetlenje után egy ponttal állt. Marco Rossi győzelmi kényszerben lévő csapata végül 1–0-ra nyert, és a megszerzett három ponttal esély kínálkozik a továbbjutásra – írta meg az Origo.

Skót szurkolók a magyar válogatott gólja után

Fotó: Fabrice Coffrini / Forrás: AFP

A csoportharmadikok csatája

A magyar válogatott játéka, majd a meccs után Szoboszlai Dominik nyilatkozata is arról árulkodott, Marco Rossi nem akart kockáztatni a többgólos győzelem érdekében, eleve csak nyerni akartunk, akár csak egy góllal – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról. Ez sikerült is Skócia ellen. A magyar válogatott 3 ponttal, 2-5-ös gólkülönbséggel zárt harmadikként a csoportjában. Ez adott esetben továbbjutást érhet a 24 csapatos Eb lebonyolítási rendszere miatt. A nyolcaddöntőbe a csoportok első két helyezettjei kerülnek, mellettük pedig a hat kvartett négy legjobb csoportharmadikja is továbbjut. Két forduló után jelenleg így áll a többi csoport (zárójelben azoknak a gólkülönbségei, akiknek lehet még legfeljebb 3 pontja, és emellett számíthatnak a csoport harmadik helye szempontjából):



– B csoport: 1. Spanyolország 6 pont, 2. Olaszország 3 (2-2), 3. Albánia 1 (3-4), 4. Horvátország 1 (2-5).

– C csoport: 1. Anglia 4 pont, 2. Dánia 2 (2-2), 2. Szlovénia 2 (2-2), 4. Szerbia 1 (1-2).

– D csoport: 1. Hollandia 4 pont, 2. Franciaország 4, 3. Ausztria 3 (3-2), 4. Lengyelország 0.

– E csoport: 1. Románia 3 pont (3-2), 2. Belgium 3 (2-1), 3. Szlovákia 3 (2-2), 4. Ukrajna 3 (2-4).

– F csoport: 1. Portugália 6 pont, 2. Törökország 3 (3-4), 3. Csehország 1 (2-3), 4. Georgia 1 (2-4).