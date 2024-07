A németországi labdarúgó Európa-bajnokság vasárnap esti döntője előtt Farkas László labdarúgóedzővel beszélgettünk.

Idén révbe érnek az angolok? A képen Jude Bellingham

Fotó: MTI

- Az angol utánpótlásképzés volt a témája diplomamunkámnak, amelyet azzal fejeztem be, hogy a 2024-es Európa-bajnokságon és a 2026-os világbajnokságon sikeresen szerepelnek majd a háromoroszlánosok. Az elmúlt időszakban a korosztályos válogatottak több szép eredményt is elértek, most pedig a felnőtteken a sor – nyilatkozta lapunk kérdésére Farkas László, az idei Veszprém vármegye I-es bajnok és az osztályozót is sikeresen megvívó Balatonalmádi SE edzője.

Az utánpótlástrénerként is tevékenykedő szakember Gareth Southgate szövetségi kapitánnyal kapcsolatban elmondta, az angolok vezetője tényleg rengeteg kritikát kapott, de csapatának játéka fejlődött a torna alatt, és úgy tűnik, jól sikerül a formaidőzítés. Emellett Southgate a keret összeállításánál több nagy nevet is kihagyott, az eddigiek viszont igazolják döntéseit. Ahogy az is a javára írandó, hogy a hollandok elleni elődöntő hajrájában lecserélte Harry Kane-t, s mint ismeretes, a csapatkapitányt váltó, a széles közönség előtt kvázi ismeretlen Ollie Watkins győztes gólt szerzett. - Bátor húzás volt, ki merte volna ezt megtenni? - teszi fel a kérdést Farkas László.

Vasárnap este kilenc órakor Spanyolország és Anglia csap össze a berlini Eb-fináléban.

- A spanyolok dominálták Eb-mérkőzéseiket, és valószínűsítem, hogy a döntőben is hasonló lesz a helyzet. Nagy kérdés, hogy a pályára lépő fiatalok milyen teljesítményre lesznek képesek. Eddig bizonyítottak, de egy fináléban szerepelni mindenképpen plusz nyomást jelent. Elképzelhető, hogy Anglia átadja majd a területet, azonban a hollandok elleni találkozón láthattuk, hogy domináns játékra is képes az együttes. Ha Kane-ék rá tudnak tenni még egy lapáttal eddigi teljesítményükre, akkor mindenképpen felveszik a versenyt Spanyolországgal. Az én szívemhez az angolok állnak közelebb, bízom benne, hogy a 2021-es vesztes döntőt követően ezúttal ők emelhetik a magasba a trófeát.