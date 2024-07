Negyeddöntő előtt 1 órája

Toni Kroos leoltotta a németek megmondóemberét (videó)

Óriási várakozások előzik meg a pénteki Németország–Spanyolország negyeddöntőt a németországi labdarúgó Európa-bajnokságon. A döntőnek is beillő meccs előtt több korábbi klasszis is elmondta a véleményét, de a németek világbajnok játékosa Toni Kroos szerint nem mindenkinek kéne elárulnia, hogy mit gondol a torna fináléjának is beillő összecsapásról.

A német Toni Kroos (b) és a dán Pierre-Emile Hojbjerg a németországi labdarúgó Európa-bajnokság nyolcaddöntőjében játszott Németország–Dánia mérkőzésen a dortmundi Westfalen Stadionban 2024. június 29-én Forrás: MTI/AP Fotó: Darko Vojinovic

A nyolcaddöntőben a dánokat egy vitatott bírói ítéletekkel tarkított meccsen kiejtő házigazda német válogatott pénteken Spanyolországgal találkozik Stuttgartban – írta meg korábban az Origo. A meccs előtt a vb- és Eb-ezüstérmes német kapus, Jens Lehmann picit megosztóan nyilatkozott az esélyekről. A német Toni Kroos (b) kapura lő a németországi labdarúgó Európa-bajnokság A csoportjának harmadik fordulójában játszott Svájc–Németország mérkőzésen a frankfurti Waldstadionban 2024. június 23-án

Fotó: Georgi Licovszki / Forrás: MTI/EPA Tinicsapat lenne a spanyol? A korábbi klasszis kapusnak nemcsak a spanyolokat, hanem saját honfitársát, Toni Kroost is sikerült magára haragítania – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról. A pénteki Németország– Spanyolország Európa-bajnoki negyeddöntő előtt Lehmann kritizálni kezdte a spanyol játékosokat. Ez egy kicsi és tapasztalatlan csapat. Mindegyikük nagyon alacsony, és nemzetközi szinten kevés meccset játszottak. Fiatal csapat, tinédzser csatárokkal – magyarázta a visszavonult hálóőr, ami azért is meglepő, hiszen Spanyolország az egyetlen topcsapat, amely eddig az összes mérkőzését megnyerte a németországi tornán. A hamarosan a 17. születésnapját ünneplő Lamine Yamal nem vette magára Lehmann szavait.

– Az ilyen vélemények csak még motiváltabbá tesznek bennünket. Végül is mit kellene mondania? Német, úgyhogy a saját csapatát próbálja támogatni, de majd a pályán megmutatjuk, mennyire vagyunk kicsik és tapasztalatlanok – vágott vissza a fiatal spanyol játékos. Az utolsó nagy tornáján szereplő Toni Kroos sem tudta mire vélni Lehmann szavait, és kemény véleményt fogalmazott meg a honfitársáról. Kroos nem adott igazat Lehmannak A világbajnok középpályás szerint a spanyolok szintén olyan jó csapatnak számítanak, mint ők, s ezért nagy csatára számít péntek este – olvasható a Magyar Nemzet oldalán. – Lehmann nem tartozik közénk. Mindig más véleményt fogalmaz meg, mint a többi ember. Egyébként sincs igaza, mert ez egy erős spanyol csapat, amelynek igenis vannak tapasztalt játékosai, elég Moratát, Rodrit, Nachót vagy Carvajalt említeni. Nagyon jól játszik a válogatottjuk. Egy gyönyörű meccsnek nézünk elébe, amit nagyon várok – hangsúlyozta ki a középpályás, aki korábban a Real Madridban játszó spanyol válogatott csapattárs, Joselu viccelődésére is reagált.

– Csak azért mondta ezt, mert meg akarja nyerni az Eb-t, de én mindent megteszek érte, hogy ne így legyen. Ők is győzni jöttek, ahogy mi is. Az a lényeg, hogy Madridból nem akartak nyugdíjba küldeni. Barátok vagyunk – fogalmazott Kroos, aki szerint ők is esélyesek. – A német válogatott van elég jó ahhoz, hogy megállítsa a csapatukat. Izgalmas meccs lesz, az pedig vicces, amit Joselu mondott – zárta gondolatait Kroos, aki az Európa-bajnoksággal zárja le a pályafutását, tehát ha a németek pénteken kiesnek, az lesz Kroos utolsó meccse. – Ez inkább motiváció, tenni akarok érte, hogy ne így legyen. A dánok elleni nyolcaddöntő is az utolsó meccsem lehetett volna, de nem foglalkoztatott a dolog.A döntőbe szeretnék jutni, és bár boldog leszek a civil életemben is, szeretném minél hosszabbra nyújtani az Eb-szereplésünket – magyarázta a tapasztalt játékos.

