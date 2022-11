Az angol együttes Irán elleni gólzáporos győzelme után nem sokan fogadtak volna arra, hogy a második kör után Irán akár a továbbjutásért is játszhat a harmadik fordulóban, sőt adott esetben még csoportelső is lehet. Azonban a második körben Anglia csak egy 0:0-ás döntetlent ért el az USA ellen, míg Irán legyőzte a papíron esélyesebb Wales csapatát. Így a B csoportot Anglia vezeti 4 ponttal, Irán a második 3 ponttal, USA a harmadik 2 ponttal és Wales a negyedik 1 ponttal.

Érdekesség, hogy Anglia ugyan két kör után csoportelső, de még bárki továbbjuthat, hiszen az angolok Wales együttesével, az USA Iránnal mérkőzik a harmadik fordulóban november 29-én, 20 órától. Aki győz, továbbjut, de a döntetlen is biztos továbbjutást jelent az angoloknak, és a másik meccs függvényében Iránnak is. Extrém esetben az angolok még ki is eshetnek, ha kikapnak Wales-től, és akár még az amerikaiak is lehetnek elsők, ha megverik Iránt. Lesz még izgalom bőven november 29-én este, a B csoportból a továbbjutás még mindegyik csapat számára lehetséges.