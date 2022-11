Borgulya István, az NB III-as Balatonfüredi FC labdarúgócsapatának mestere - aki csatárként több mint 100 meccsen ölthette magára a Kispest mezét - úgy vélte, hogy most már erősen számolgatnak a csapatok.

- Az ausztráloknak az előző körben mindenképpen győzniük kellett, hogy a reményeik tovább éljenek. Nagyon megnyomták a meccs elejét, Tunézia talán hagyta is - kezdte az edző. - A gól után visszaálltak kontrára a "kenguruk", őrizték az eredményt. Az észak-afrikai csapat viszont kiegyenlíthetett volna, végül nem sikerült nekik, az ausztrálok maradtak versenyben.

A dánoktól szerinte viszont meglepő, hogy eddig csak 2 pontot gyűjtöttek.

- A francia-dán meccsen a gallok talán egy kicsit mérlegeltek is, hogy jó lehet az egy pont. Óvatosabbak voltak - mondta Borgulya István. - A gól után természetesen más mérkőzést láthattunk, nyomtak az északiak is. Végül a franciák tudásbeli különbsége kiütközött, főleg a támadó harmadban.

Szerdán 16 órától Ausztrália-Dánia és Tunézia-Franciaország. Mit hozhat a folytatás? - kérdeztük a füredi mestert.

- Dániának győzelem vagy utazás a jelszó, míg feltételezem, hogy a franciák nem szeretnének kikapni Tunéziától - latolgatott Borgulya István. - Úgy vélem, hogy a franciák támadóinak fejében a vb gólkirálysága is ott motoszkálhat, ami további motiváció. Menni fognak, támadni, a csapat pedig segíteni fogja őket. Összességében úgy érzem, hogy mind a dánok, mind a franciák behúzzák ezt a meccset.