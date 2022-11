Takács Gábor, játékvezető ellenőr szerint kiscsapat is okozhat meglepetést

Szerinte a szélsőséges időjárási körülmények is befolyásoló tényezők lehetnek. Ami a B csoportot illeti, közülük elsősorban az angolok továbbjutására tippel, mellettük USA, Wales lehet a sorrend, de nem zárja ki azt sem, hogy kiscsapatok is okozzanak meglepetést. - A VB győztes csapat véleményem szerint a spanyol, német, francia de akár a brazil, vagy argentin válogatottak közül kerülhet ki, de abban is biztos vagyok, hogy egy-egy kiscsapatra az idén is felkaphatjuk majd a fejünket. Nagy kár, hogy a nagyot fejlődő válogatottunk, illetve most már játékvezetőink idén sem jutottak ki a világeseményre - tette hozzá Takács Gábor.