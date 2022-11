Hat csoportban még nyílt a küzdelem a harmadik forduló előtt, de az már biztos, hogy Kanada nem juthat a nyolcaddöntőbe. Ha nyer, még az egypontos Németország is továbbléphet a másik mérkőzés eredménye függvényében. Ugyanez igaz az egypontos Mexikóra is, Dániára, Tunéziára, Kamerunra, Szerbiára, a Koreai Köztársaságra és Uruguayra is. Természetesen itt most a matematikai esélyekre kell gondolni, mert mindegyik együttesnek nyernie kellene az utolsó körben.

Persze önmagában még ez sem elég, a csoport másik mérkőzésének eredménye, sőt adott esetben a gólkülönbség is számíthat. A C csoportban Mexikónak le kellene győznie Szaúd-Arábiát, a D csoportban Tunéziának Franciaországot, illetve Dániának Ausztráliát, az E csoportban Németországnak Costa Ricát, a G csoportban Szerbiának Svájcot, Kamerunnak Brazíliát, míg a H csoportban a Koreai Köztársaságnak Portugáliát, Uruguaynak pedig Ghánát. És ez még csak az esélyt alapozza meg az egy ponttal rendelkező együttesek számára, a csoportjukban lejátszott másik mérkőzés eredménye jelenthet továbbjutást vagy azonnali hazautazást számukra.