A négyszeres bajnok Nationalelf mindenképpen szeretné elkerülni, hogy ismét már a csoportkör után búcsúzni kényszerüljön a vb-től, mint tette azt négy éve, Oroszországban.

Hansi Flick szövetségi kapitány talán legfontosabb dolga az volt a japánoktól elszenvedett szerdai, sokkoló 2-1-es vereség után, hogy lelkileg és mentálisan felrázza csapatát, mert a spanyolok ellen már nem férnek majd bele olyan hibák, mint amilyeneket az első csoportmérkőzésen elkövettek a játékosok. A német együttes az előző négy nemzetközi meccsén összesen hat gólt kapott, vasárnap pedig az a lehetetlennek tűnő feladat vár rá, hogy megakadályozza az első katari találkozójukon hétszer is eredményes spanyolok gólszerzését.

A Luis Enrique irányította rivális jóval kisebb nyomást érezhet majd magán a vasárnapi összecsapáson, egyrészt a torna rajtja előtt kevesen sorolták a végső győzelemre is esélyes csapatok közé, másrészt a Costa Rica elleni fölényes siker után jó pozícióból várhatja a folytatást.

A csoport másik vasárnapi mérkőzésén Japán annak tudatában léphet pályára a 2014-ben negyeddöntős közép-amerikai válogatott ellen, hogy egy újabb győzelemmel akár a nyolcaddöntőbe is bekerülhet, amivel a rajt előtt kevesen számoltak. A Costa Rica-i szövetségi kapitány, Luis Fernando Suarez az elmúlt napokban mindent elkövetett, hogy visszaépítse játékosai megingott önbizalmát, bár elismerte, hogy a spanyoloktól kapott hét gólt és a súlyos vereséget nehéz lesz elfelejteni. Talán segíthet, ha felidézik, hogy a nyolc évvel ezelőtti menetelés során egy olyan csoportból sikerült első helyen továbbjutniuk, amelyben Anglia, Olaszország és Uruguay is ott volt.

Amennyiben Japán és Spanyolország is nyer vasárnap, az utolsó fordulóra nem maradnak nyitott kérdések, Németország és Costa Rica biztosan búcsúzik.