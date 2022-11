A cég 1000 fős gyorspaneles online kutatása szerint az emberek több mint fele (51 százalék) többnyire figyelemmel követi a nagyobb sporteseményeket, a válaszadók 43 százaléka az idei futball-vb-t sem hagyja ki.

A tippelők között a legnagyobb arányban Németországnak szurkolnak, őket a spanyolpárti drukkerek követik. A népszerűségi lista harmadik és negyedik helyén megoszlanak a vélemények a vb-t figyelemmel kísérők és a fogadók között: míg előbbi csoportban a válaszadók 11 százaléka Argentínára, tíz százaléka pedig Brazíliára voksolt, a fogadók körében tíz százalék Brazíliát, kilenc pedig Portugáliát jelölte meg.

A kutatás során a résztvevők választ adtak arra a kérdésre is, hogy szerintük ki nyeri a vb-t. A német-brazil páros vitte a prímet, a legtöbben Brazília győzelmére számítanak. A vb-t figyelemmel kísérők 11 százaléka választotta a spanyol, valamint a francia győzelmet, tíz százalék pedig argentin sikert vár. A fogadók táborában Spanyolországra, Franciaországra és Portugáliára is tíz-tíz százalék voksolt.

A katari eseményt nyomon követők szerint a legjobb játékos Lionel Messi vagy Kylian Mbappé lesz, őket a fogadók egyforma arányban jelölték. Az élbolyba Cristiano Ronaldo és Karim Benzema is bekerült. A gólkirályi cím kapcsán a válaszadók Ronaldót, Messit, Mbappét és Robert Lewandowskit jelölték az élmezőnybe. A legjobb kapussal kapcsolatban egyezett a vb-t figyelemmel kísérők és a világversenyre fogadók véleménye: több mint húsz százalék számít Manuel Neuerre, 14, illetve 12 százalék Thibaut Courtois-t tartja a legesélyesebbnek a cím megszerzésére, és 11 százalék szerint Diogo Costa lesz a legjobb kapus.

A katari világbajnokság vasárnap a Katar–Ecuador mérkőzéssel kezdődik, a találkozót az elkövetkező négy hétben további 63 összecsapás követi. A trófeát december 18-án emelhetik magasba a győztes válogatott játékosai.