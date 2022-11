A tízes mez kötelez – Anassz Zaruri kapta ezt a dresszt a marokkói kerettagok közül. Az angol Burnley légiósa ugyan nem lépett pályára az első, horvátok elleni mérkőzésen (0–0), mégis foglalkoznak vele a belga újságírók. A mai világban már nem meglepő, miért is: a futballista 2000-ben Mechelenben született, a Zulte Waregemben kezdett gyerekként, majd volt a Lommel és a Charleroi játékosa is. Tehetségére felfigyeltek, a belga U17-es, U18-as és U21-es válogatottban is szerepet kapott. Vagyis a belga futball nevelése – és most Belgium ellen készül. Mégpedig azért, mert a vb előtt a marokkóiak megkeresték – még a tízes dresszt is felajánlották neki –, és mert a szabályok erre lehetőséget adnak, most Marokkó színeit képviseli. A belga sajtó Nacer Chadli esetét citálja: a Tottenham korábbi játékosa is Belgium szülötte, ott nevelkedett, és a belga futball legendás alakja, a korábbi 86-szoros válogatott Eric Gerets csábította a marokkói válogatottba 2010-ben. Játszott is egy felkészülési meccsen Észak-Írország ellen, ám a belgák visszacsábították, és 66-szor szerepelt a „vörös ördögök” mezében.

Szóval, speciális a viszony a két nemzet között, Belgiumban az egyik legnagyobb lélekszámú kisebbség épp a marokkói – de az is érthető, ha a belgákat főleg saját sztárjaik érdeklik.

Közülük Kevin De Bruyne képviselte a csapatot a pénteki sajtótájékoztatón, amelyen szóba került: ingerültnek tűnt a Kanada ellen nehezen megnyert mérkőzésen (1–0).

„Nem reagálok mindig jól – ismerte el a 31 éves középpályás, amikor dühödt legyintéseire, széttárt karjára céloztak. – Az emberek talán azt várják, hogy minden mérkőzésen úgy teljesítsek, mint a klubomban, a Manchester Cityben, de ez egy másik csapat, más társakkal. Törekszem rá, hogy tökéletesen viselkedjek, hogy ne lehessen látni rajtam a feszültséget, ha nem megy a játék, de időnként elragadnak az érzelmek. Az a célom, hogy minél többet segítsek a válogatottnak. Igen, éreztem csalódottságot az első mérkőzésen, mert nem úgy ment a játék, ahogy szerettük volna, de ez előfordul.”

