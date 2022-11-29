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Vb 2022

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Hollandia Katarral, Ecuador-Szenegállal csap össze kedden

A katari labdarúgó-világbajnokság keddi programja, korábbi eredmények, csoportállás:

MTI

Fotós: MTI/EPA/Rungrodzs Jongrit

A csoport:
Hollandia-Katar, al-Hor 16.00
Ecuador-Szenegál, al-Rajjan (Halifa Stadion) 16.00
A csoport állása:
1. Hollandia      2  1  1  -  3-1  4 pont
   Ecuador        2  1  1  -  3-1  4
3. Szenegál       2  1  -  1  3-3  3
4. Katar          2  -  -  2  1-5  0 - kiesett
 korábbi eredmények:
2. forduló:
Katar-Szenegál 1-3 (0-1)
Hollandia-Ecuador 1-1 (1-0)
1. forduló:
Szenegál-Hollandia 0-2 (0-0)
Katar-Ecuador 0-2 (0-2)
 B csoport:
Wales-Anglia, al-Rajjan (Ahmad bin Ali Stadion) 20.00
Irán-Egyesült Államok, Doha (al-Tumama Stadion) 20.00
A B csoport állása:
1. Anglia           2  1  1  -  6-2  4 pont
2. Irán             2  1  -  1  4-6  3
3. Egyesült Államok 2  -  2  -  1-1  2
4. Wales            2  -  1  1  1-3  1
korábbi eredmények:
2. forduló:
Wales-Irán 0-2 (0-0)
Anglia-Egyesült Államok 0-0
1. forduló:
Anglia-Irán 6-2 (3-0)
Egyesült Államok-Wales 1-1 (1-0)

Címkék#vb 2022
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