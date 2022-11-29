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Hollandia Katarral, Ecuador-Szenegállal csap össze kedden
A katari labdarúgó-világbajnokság keddi programja, korábbi eredmények, csoportállás:
Fotós: MTI/EPA/Rungrodzs Jongrit
A csoport:
Hollandia-Katar, al-Hor 16.00
Ecuador-Szenegál, al-Rajjan (Halifa Stadion) 16.00
A csoport állása:
1. Hollandia 2 1 1 - 3-1 4 pont
Ecuador 2 1 1 - 3-1 4
3. Szenegál 2 1 - 1 3-3 3
4. Katar 2 - - 2 1-5 0 - kiesett
korábbi eredmények:
2. forduló:
Katar-Szenegál 1-3 (0-1)
Hollandia-Ecuador 1-1 (1-0)
1. forduló:
Szenegál-Hollandia 0-2 (0-0)
Katar-Ecuador 0-2 (0-2)
B csoport:
Wales-Anglia, al-Rajjan (Ahmad bin Ali Stadion) 20.00
Irán-Egyesült Államok, Doha (al-Tumama Stadion) 20.00
A B csoport állása:
1. Anglia 2 1 1 - 6-2 4 pont
2. Irán 2 1 - 1 4-6 3
3. Egyesült Államok 2 - 2 - 1-1 2
4. Wales 2 - 1 1 1-3 1
korábbi eredmények:
2. forduló:
Wales-Irán 0-2 (0-0)
Anglia-Egyesült Államok 0-0
1. forduló:
Anglia-Irán 6-2 (3-0)
Egyesült Államok-Wales 1-1 (1-0)