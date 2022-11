Wales csapata a 3-5-2-es rendszerrel nem tudta feltörni az iráni védelmet - értékelt a meccs után Takács Gábor, játékvezető ellenőr.

MInt mondta, az első harminc perc küzdelmesebb, jó iramú játéka után leült a mérkőzés. A második játékrész elején ismét Irán két kapufája okozott izgalmakat, de ebben az időszakban a walesi csapatot a Sárkányok mellett, Szerencse Istennője is támogatta. Átvette a mérkőzés irányítását az iráni csapat, sőt a 86. percben a walesi kapus - Hennessey W. - kiállítása után felcsillant a mérkőzés gólszerzés lehetősége is.

- A VB-n már megszokott az elfecsérelt játékidők akkurátus betartása, így a túlórában jött csattanó. A 98. percben Cheshmi, majd a 111. percben Rezaeian talált be a gyengén játszó Wales kapujába, így a második félidőben mutatott játékkal, teljesen megérdemelten győztek az irániak, s ezzel nagy meglepetést okoztak - fogalmazott szakértőnk.