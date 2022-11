Eredmény:

D csoport, 3. forduló:

Tunézia-Franciaország 1-0 (0-0)

al-Rajjan, Egyetemvárosi Stadion, 43 627 néző, v.: Matthew Conger (új-zélandi)

gólszerző: Hazri (58.)

sárga lap: Kesrida (28.)

Tunézia:

Ájmen Damen - Nader Gandri, Jasszin Meriah, Montasszar Talbi - Vajdi Kesrida, Ellyes Skíri, Aissa Laidouni, Ali Malul - Anisz ben-Szliman (Ali Abdi, 83.), Vahbi Hazri (Isszam Dzsebali, 60.), Mohamed Ali ben-Romdan (Gajlen Haleli, 74.)

Franciaország:

Steve Mandanda - Youssouf Fofana (Antoine Griezmann, 73.), Ibrahima Konaté, Raphaël Varane (William Saliba, 63.), Axel Disasi - Aurélien Tchouaméni - Mattéo Guendouzi (Ousmane Dembélé, 78.), Eduardo Camavinga - Jordan Veretout (Adrien Rabiot, 63.), Randal Kolo Muani, Kingsley Coman (Kylian Mbappé, 63.)

II. félidő:

58. perc: labdaszerzés után Hazrihoz került a labda a francia térfél közepén, a támadó megindult vele, egy csellel lövőhelyzetet alakított ki magának és a 16-osról a bal alsó sarokba gurított (1-0)

Nagy lendülettel, ellenfelénél jóval motiváltabban kezdett a tunéziai csapat, amely a 8. percben bal oldali szabadrúgást követően kapuba is talált. A gólszerző Gandri azonban lesről indult, így maradt a 0-0. Mintegy húsz perc elteltével átvette az irányítást a francia válogatott, melyben - a már biztos nyolcaddöntős szereplés tudatában - Didier Deschamps szövetségi kapitány jelentős változtatásokat hajtott végre, csupán Tchouaméni és Varane maradt a szombati, dánok elleni kezdőcsapatból. A folytatásban a tunéziaiak egy-egy távoli lövésig jutottak el, a franciák viszont helyzet nélkül zárták az első félidőt, ugyanakkor így is kontrollálták a mérkőzést.

A szünet után nagyobb sebességre kapcsolt a tunéziai együttes, melyben a ferencvárosi Laidouni aktív szerepet vállalt a labdatartásban és a támadások elindításában, sőt egy alkalommal nagy helyzetbe is került, ami kimaradt. Az észak-afrikaiak szűk negyedóra elteltével megszerezték a vezetést, majd a gólszerző Hazri lejött a pályáról, illetve azonnal hármat cserélt a franciák szakvezetője. A vb-t két győzelemmel kezdő címvédő aktívabbá vált, Deschamps csakhamar még két cserét hajtott végre, így a hátra lévő időben végig a franciák támadtak. Már a nyolcperces ráadás is majdnem letelt, amikor Griezmann egy beívelés, illetve visszafejelés után hét méterről a kapuba lőtt. A tunéziaiak elvégezték a középkezdést, de a bíró jelzést kapott a VAR-szobából, így visszanézte az esetet, végül les miatt érvénytelenítette a találatot.