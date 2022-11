Eredmény:

H csoport, 1. forduló:

Uruguay-Koreai Köztársaság 0-0

al-Rajjan, Egyetemvárosi Stadion, 41 663 néző, v.: Clément Turpin (francia)

sárga lap: Cáceres (57.), illetve Cso Kue Szung (88.)

Uruguay:

Sergio Rochet - Martín Cáceres, José Giménez, Diego Godín, Mathías Olivera (Matías Vina, 79.) - Matías Vecino (Nicolás de la Cruz, 78.) - Federico Valverde, Rodrigo Bentancur - Facundo Pellistri (Guillermo Varela, 88.), Luis Suárez (Edinson Cavani, 64.), Darwin Nunez

Koreai Köztársaság:

Kim Szung Kju - Kim Mun Hvan, Kim Min Dzse, Kim Jung Kvon, Kim Csin Szu - Hvang In Bom, Dzsong Vu Jong - Szon Hung Min, Li Dzse Szung (Szon Dzsun Ho, 74.), Na Szang Ho (Li Kang In, 74.) - Hvang I Dzso (Cso Kue Szung, 74.)

Óriási lendülettel és meglehetősen agresszívan kezdtek a dél-koreaiak, akik jobbak is voltak az első negyedórában riválisuknál. Az uruguayiakat mintha meglepte volna az ellenfél harciassága, hamarosan azonban ritmust váltottak és a félidő derekán átvették az irányítást. Gólszerzési lehetőség mindkét együttes előtt adódott, de a befejezések nem voltak pontosak. Félóra elteltével a dél-amerikaiak ismét átadták a területet a riválisnak, az ázsiai együttes pedig újfent kezdeményezővé vált, helyzetei is voltak, de gólt nem sikerült szereznie. A lefújás előtti pillanatokban a 160. válogatott meccsén pályára lépő Godín egy szöglet után fejelt remekül, a labda a jobb kapufáról pattant ki.

Fordulás után nem változott jelentős mértékben a játék képe, egyik együttes sem tűnt fáradtnak, így mindkét kapu előtt alakultak ki veszélyes szituációk. A félidő feléhez érve aztán egyre pontatlanabbá váltak a játékosok, megszaporodott az eladott labdák száma, miközben kemény párharcok és óriási küzdelem jellemezte a mérkőzést. Cserejátékosokkal frissített mindkét szövetségi kapitány, a hajrához közeledve pedig a dél-koreaiak szorultak be. Az utolsó percekben előbb Valverde, majd Szon próbálkozott távoli lövéssel, de az uruguayi futballista a kapufát találta el, a Tottenham Hotspur sztárja pedig méterekkel a kapu mellé bombázott, így maradt a gól nélküli döntetlen.