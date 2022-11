H csoport, 1. forduló:

Portugália-Ghána 3-2 (0-0)

Doha, 974 Stadion, 42 662 néző, v.: Ismail Elfath (amerikai)

gólszerzők: Ronaldo (65. - 11-esből), Joao Félix (78.), Leao (80.), illetve A. Ayew (73.), Bukari (89.)

sárga lap: Pereira (91.), Fernandes (95.), illetve Kudus (45.), A. Ayew (49.), Seidu (57.), Williams (91.)

Portugália:

Diogo Costa - Rúben Dias, Rúben Neves (Rafael Leao, 77.), Danilo Pereira - Joao Cancelo, Bernardo Silva (Joao Palhinha, 88.), Otávio (William Carvalho, 56.), Raphaël Guerreiro - Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo (Goncalo Ramos, 88.), Joao Félix (Joao Mario, 88.)

Ghána:

Lawrence Ati-Zigi - Alidu Seidu (Tarif Lamptey, 67.), Daniel Amartey, Alexander Djiku, Mohammed Salisu (Antoine Semenyo, 92.), Baba Rahman - André Ayew (Jordan Ayew, 77.), Salis Abdul Samed (Daniel-Kofi Kyereh, 92.), Thomas Partey, Mohammed Kudus (Osman Bukari, 76.) - Inaki Williams

II. félidő:

65. perc: Cristiano Ronaldo a kapu jobb oldalába lőtte az általa három perccel korábban kiharcolt büntetőt. Az ötszörös aranylabdás portugál így az ötödik vb-jén is eredményes volt, amivel egyedüli rekorderré lépett elő a férfiaknál (1-0).

73. perc: Kudus tört előre a bal oldalon, beadásánál a labda lelassult Danilo Pereirán, így lett jó André Ayewnek, aki közelről a hálóba lőtt (1-1).

78. perc: Kinyílt a ghánai csapat, Joao Félixet szöktették a jobb oldalon, ő kapura tört, majd higgadtan lőtte ki a hosszú oldalt a kifutó Ati-Zigi mellett (2-1).

80. perc: A frissen beállt cserejátékos, Rafael Leao kapott egy kiugratást a tizenhatoson belül, és szépen helyezett a kapuba (3-1).

89. perc: Kihagyott a portugál védelem, s Baba Rahman beadását az ötösről Osman Bukari a kapuba fejelte (3-2).

Az első félidőben a portugálok félgőzzel is nagy mezőnyfölényben játszottak a kontrákra sem gyakran merészkedő és a labdát gyorsan elveszítő ghánaiakkal szemben. Bár helyzetet nem dolgozott ki az európai együttes, Cristiano Ronaldo előtt mégis adódott három lehetőség: ziccere azonban elakadt Ati-Zigiben, majd fejese pontatlan volt, a 31. percben pedig szabálytalanság után talált a kapuba.

A szünet után bátrabb, nyíltabb játékra váltott Ghána, ezt kihasználva a portugálok már több veszélyt jelentettek. A 65. percben büntetőből vezetést is szereztek, majd az afrikaiak egyenlítő találatát követően két percen belül kétszer kerültek helyzetbe, amit kihasználtak, és eldöntötték a találkozót. A ghánaiak kétgólos hátrányban mindent egy lapra feltéve nagy hajrát nyitottak, de a parázs végjátékba csak a szépítés fért bele. Bár Diogo Costa óriási hibája az utolsó percben majdnem egyenlítést jelentett, a labdát a kapustól szemfülesen elcsenő Inaki Williams azonban elcsúszott, és így tisztázott a portugál védelem.