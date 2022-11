G csoport, 2. forduló:

Brazília-Svájc 1-0 (0-0)

Doha, 974 Stadion, 43 649 néző, v.: Ivan Barton (salvadori)

Gólszerző: Casemiro (83.)

Sárga lap: Fred (52.), illetve Rieder (50.)

Brazília: Alisson - Eder Militao, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro (Alex Telles, 86.) - Raphinha (Antony, 73.), Fred (Bruno Guimaraes, 58.), Casemiro, Vinícius Jr. - Lucas Paquetá (Rodrygo, a szünetben), Richarlison (Gabriel Jesus, 73.)

Svájc: Yann Sommer - Silvan Widmer (Fabian Frei, 86.), Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez - Remo Freuler - Fabian Rieder (Renato Steffen, 58.), Granit Xhaka - Djibril Sow (Michel Aebischer, 76.) - Breel Embolo (Haris Seferovic, 76.), Ruben Vargas (Edimilson Fernandes, 58.)

A 83. percben Rodrygo pörgette Casemiróhoz a labdát a svájci 16-oson belülre, a védekező középpályás pedig dropból, 14 méterről nagy erővel, félmagasan a bal kapufa mellé lőtt (1-0).

A felek négy éve is találkoztak a csoportkörben, akkor 1-1-es döntetlennel zárult a mérkőzésük. Ezúttal mindkét együttes győzelemmel rajtolt, így három ponttal a zsebükben és a továbbjutás kiharcolásának esélyével léptek pályára.

Az összecsapás első félidejében a sérült Neymar nélkül pályára lépő brazilok játszottak mezőnyfölényben, de ezt csupán néhány kisebb helyzetre tudták váltani a stabil védekezést előtérbe helyező svájciakkal szemben. A szünet előtti legérdekesebb pillanatokat a stadion világításának néhány másodperces lekapcsolása szolgáltatta.

A fordulást követően sem lett intenzívebb az iram, a 64. percben Vinícius Jr. a svájci védelem első megingását kihasználva - úgy tűnt - meg is szerezte a vezetést a dél-amerikai együttesnek, ám mivel a támadás során korábban les volt, így nem adták meg a találatot. A gól viszont felrázta az ötszörös vb-aranyérmes brazil válogatottat, amely a hajrában egyértelműen ellenfele fölé kerekedett, majd Casemiro révén a győztes találatot is megszerezte, ez pedig biztos nyolcaddöntős részvételt ér.