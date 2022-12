A jelenleg az elődöntőnél járó katari vb-n az első szakaszt a korábbi gyakorlatnak megfelelően négycsapatos csoportokban bonyolították le, és a zárókörben sok kvartettben nagyon izgalmasan alakult a végkifejlet, a következő vb-re viszont már 32-ről 48-ra emelkedik a létszám, és a tervek szerint 16 háromcsapatos csoportból lépnének tovább a válogatottak.

A mostanihoz hasonlóan két-két továbbjutó lenne, de csak egy kieső, így fennállna annak a veszélye, hogy sok tét nélküli mérkőzést játszanának – például, ha az utolsó csoportmeccsen két, győzelemmel kezdő, azaz addigra már a 32 közé került válogatott találkozna –, illetve több lehetőség nyílna az eredmény kedvező alakítására.

Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közös rendezésében sorra kerülő 2026-os vb-n a csoportkör után a legjobb 32-től folytatódna egyenes kieséses rendszerben a küzdelem. A lebonyolítást illetően ugyanakkor alternatív megoldások vannak terítéken, ezekről a FIFA tanácsa jövőre dönt.

Arsene Wenger, a nemzetközi szövetség globális labdarúgás fejlesztési vezetője szerint két változat is szóba jöhet. Az egyik szerint 12 négycsapatos csoport lenne és az első két-két helyezettek mellett a jobb csoportharmadikok jutnának tovább, a másik szerint két 24 csapatos félre osztanák a mezőnyt, ezekben hat négycsapatos csoportot alakítanának ki, és a végén a két mezőny győztese játszaná a döntőt.

A módosítás ugyanakkor a mérkőzések számának növekedésével járna. A jelenlegi rendszerben 64 összecsapásra kerül sor 29 nap alatt, a 2026-os vb-n az eredeti terv szerint 80 meccs lenne 32 nap alatt, a változtatással pedig 104 összecsapást rendeznének, legalább egyhetes toldással.

A FIFA attól is tart, hogy a világbajnokság túlságosan elhúzódó eseménnyé válik, ami a minőség rovására mehet.

Ugyanakkor a több mérkőzés több televíziós bevételt jelentene. A katari vb-n 7,5 milliárd dollár folyik be tévés jogdíjakból és szponzorációból, ami egymilliárddal több, mint négy éve, Oroszországban.