H csoport, 3. forduló:

Koreai Köztársaság-Portugália 2-1 (1-1)

al-Rajjan, Egyetemvárosi Stadion, 44 097 néző, v.: Facundo Tello (argentin)

gólszerzők: Kim Jung Kvon (27.), Hvang Hi Csan (91.), illetve Horta (5.)

sárga lap: Li Kang In (36.), Hvang Hi Csan (92.)

Koreai Köztársaság:

Kim Szung Kju - Kim Mun Hvan, Kvon Kjung Von, Kim Jung Kvon (Szon Dzsun Ho, 81.), Kim Csin Szu - Csong Vu Jong - Li Dzse Szung (Hvang Hi Csan, 66.), Hvang In Bom, Li Kang In (Hvang I Dzso, 81.), Szon Hung Min - Cso Kue Szung (Cso Ju Min, 93.)

Portugália:

Diogo Costa - Diogo Dalot, Pepe, António Silva, Joao Cancelo - Rúben Neves (Rafael Leao, 65.) - Ricardo Horta, Matheus Nunes (Joao Palhinha, 65.), Vitinha (William Carvalho, 81.), Joao Mario (Bernardo Silva, 82.) - Cristiano Ronaldo (André Silva, 65.)

I. félidő:

5. perc: Dalot húzódott előre a jobb szélen, majd Pepétől kapott indítást. A jobb oldali védő egy csel után a rövidre játszott vissza, ahol két portugál társ érkezett a kapu elé a dél-koreai védőket megelőzve, Horta pedig a kapuba lőtt (0-1).

27. perc: bal oldali dél-koreai szögletnél a labda két portugál felett szállt át, majd az ötösnél helyezkedő, de kiforduló Cristiano Ronaldo karjáról saját kapuja felé pattant. Ott három ázsiai játékos közül Kim Jung Kvon eszmélt a leggyorsabban, és három lépésről a kapuba lőtt (1-1).

II. félidő:

91. perc: portugál szöglet után a kifejelt labdával Szon Hung Min lódult meg nagy lendülettel a saját térfeléről, majd 50 méteres sprint után remekül ugratta ki az akciót középen kísérő Hvang Hi Csant, aki ziccerben a kapu jobb oldalába lőtt (2-1).