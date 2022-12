– Szurkoltam Messinek, hogy tegye fel pályafutásának koronájára a legszebb ékszert, de szorítottam a feltörekvő fiatal játékosoknak (Tchouameni, Camavinga, Thuram, Alvarez, Fernandez) és a nagy „öregeknek” (Di Maria, Giroud). Jól megkomponált argentin játék, ördöngős Di Mariával, visszafogott franciák és a 36. percben máris kétgólos dél-amerikai előny. Messi egy adható büntetőt értékesített, majd Di Maria egy kontrát fejezett be góllal, 2-0 A franciák nem ocsúdtak, Deschamps kapitány le is kapta a pályáról Dembelét és Giroud-t, helyettük jöttek a sikerre éhes fiatalok, Thuram és Kolo Muani. Nem igazán értettem, de a kapitány döntése beigazolódott. Velük, igaz, csak az utolsó negyedórában, jóval veszélyesebb lett a gall csapat. Kolo Muani kiharcolt egy 11-est, amit Mbappé értékesített, majd egy percre rá Thuram asszisztjából egalizált egy gyönyörű kapáslövéssel (2-2). Örültem a góloknak, hiszen jöhetett a hosszabbítás, ahol felváltva forogtak veszélyben a kapuk, mindkét csapat dűlőre szerette volna vinni a dolgot. Messi a 108. percben egy kipattanót passzolt be jobbal (3-2). Ekkor úgy nézett ki, ahogy Argentína világbajnok lesz, de jött egy kezezés és egy újabb büntető, Mbappé nem hibázott. Mesterhármas (3-3)! Óriási érzelmi hullámvasúton ültek a csapatok. Helyzet itt, kapusbravúr ott, még a hosszabbítás utolsó perceiben is. Jöhettek a büntetők. Mpabbé és Messi természetesen belőtte, Martinez kapus egy lövést megfogott, egyet pedig kinézett, így Argentína világbajnok. Hosszan néztem volna még a meccset, jó reklám ez a labdarúgásnak. Jött a díjátadó, ahol a legjobb fiatal játékosnak járó díjat Enzo Fernandez, a legjobb kapusnak járó aranykesztyűt Emiliano Martinez, a gólkirályi címet Kylian Mbappé és az MVP-t Lionel Messi kapta. Élmény volt nézni a gyermeki örömöt Messi arcán, aki a nemzeti csapattal is felért a csúcsra. A francia együttes pedig megmutatta, hogy négy év múlva is komolyan kell velük számolni – fejtette ki véleményét Renczes Ákos.