A sportfogadási irodák becslései alapján úgy tűnik, hogy nagyobb esélyt adnak a franciáknak, ám mindenki szoros meccsre számít. Ez a derbi szorzóin is látható, ami az angol győzelemnél háromszoros, a franciánál 2,5-szeres. Vagyis azért az angolokat sem lehet leírni teljesen, annak ellenére, hogy sokan a gall kakasokat várják a döntőben. Jó tudni, hogy Anglia esetében Gareth Southgate edző elvileg a teljes csapatra számíthat, ami már önmagában is előnyt jelenthet a meccsen. A francia együttesnél Didier Deschamps már nem ilyen szerencsés, több játékosát is nélkülöznie kell sérülés miatt. Persze a gazellagyorsaságú csatár, Kylian Mbappé örök veszélyt jelent mindig minden kapura, kérdés, hogy az angolok védelme mennyire tudja majd hatástalanítani őt. Ráadásul ott van még a ,,tüzérek" között a spanyol bajnokságban edződött Antoine Griezmann és Ousmane Dembélé, aki nem éppen a védők kedvence.

Miben bízhatnak az angolok? Elsősorban a fegyelmezett védekezésben, masszív középpályás játékban és esetleg Harry Kane villanásában. A fogadóirodák szoros, izgalmas meccset várnak, némileg nagyobb francia továbbjutási eséllyel. De minden kiderül majd az al Khor városában felépített al Bayt Stadion gyepén a péntek esti kezdőrúgást követően.