- A nagy kérdés számomra az, hogy eddig a jól megszervezett holland védelemből ki, vagy kik fogják semlegesíteni az argentin sztárt, Lionel Messit. Eddig a tulipánosoknak egyszer sem volt akadt a falat a torkukon, hiszen Szenegál, Ecuador, Katar, USA válogatottjai nem nevezhetők kifejezetten nagy labdarúgó nemzetnek. Az argentinok Szaúd-Arábia, Mexikó, Lengyelország, Ausztrália legyőzése után, most mutathatják meg igazán, hogy mit is tudnak. Pszichológiailag nekik van egy „Messi”-jük, és a sérülésből talán felépült játékosok, Paulo Dybala és Di Maria is szerepet kaphatnak. Persze a hollandok sem panaszkodhatnak, hiszen náluk van a Barcelonát erősítő Depay és Frenkie de Jong is, akik szintén nagyon komoly játékerőt képviselnek. Mondhatnánk, hogy a sokat sétáló Messire már nem kell külön őrző, de azért ne feledjük, hogy ő továbbra is a legjobbak közé tartozik. Ami engem illet Argentína győzelmét várom, de annyi meglepetést láttunk már a katari világbajnokságon, hogy akár ez is lehet a következő - vélekedett Takács Gábor.