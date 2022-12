- A labdarúgás ünnepe teljesedik be a vasárnapi Argentína-Franciaország világbajnoki döntővel - mondta szakértőnk, Takács Gábor játékvezető ellenőr, akit az esélyekről kérdeztünk. - A világbajnokság időpontja a helyszín miatt kérdőjeleket hagyott bennem, illetve hiányoztak a nyári időjárási körülmények melletti hangulatos, sörsátoros szurkolások. Az tény, hogy a két legkiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújtó csapat játssza a döntőt. Argentína az elején döcögött egy kicsit, majd a franciák az elődöntőben nyújtottak gyengébb, de eredményes játékot. A franciáknál Benzema csapatba való nevezése még mindig talány, bár Didier Deschamps kapitány nem volt bőbeszédű a vasárnapi szerepeltetésével kapcsolatban, ám úgy gondolom, hogy az egy picit árulkodó lehet, hogy nem nevezett sérülése után senkit az ő pótlására. Ez pszichésen nagyon sokat jelentene a gall csapat játékosainak. Hernandez térdsérülése, Coman K., Konate I., Varane betegség miatti gyógyulása is aggasztó. Az argentinok egészségügyileg jobban állnak, Papu Gomeznek a bokasérülésén kívül más gond nincs a csapatban. Kérdés, hogy a kiegyensúlyozott játékot hozó Messiben van-e még erre mérkőzésnyire egy-két pazar villanás, vagy éppen Mbappé lesz a fiatalos szemtelenségével a befutó vasárnap? Az is lehet, hogy a gólkirályi cím a "ki nevet a végén" elven dől el, hiszen, 5-5 gólos Messi és Mbappé, de Álvarez (ARG) és Giroud (FRA) 4-4 gólnál tartanak. A lényeg, hogy lássunk egy remek mérkőzést, győzzön a jobb, természetesen magas szintű játékvezetés mellett - fogalmazta meg vasárnapra vonatkozó várakozását Takács Gábor.