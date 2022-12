Mindkét gárda magabiztos teljesítménnyel jutott a nyolc közé, miután a franciák a duplázó Kylian Mbappé vezérletével 3-1-re verték a lengyeleket, míg a tavalyi Európa-bajnokságon döntős angolok Szenegált búcsúztatták egy 3-0-s sikerrel a 16 között.

A két csapat eddig 41 alkalommal találkozott egymással, világbajnokságon viszont mindössze harmadszor csapnak össze: 1966-ban az angolok hazai környezetben 2-0-ra - végül a tornát is megnyerték -, 1982-ben Spanyolországban pedig 3-1-re diadalmaskodtak a csoportkörben.

Legutóbb 2017-ben, a Stade de France-ban játszottak egymással, a házigazda franciák akkor barátságos mérkőzésen 3-2-re nyertek úgy, hogy Raphaël Varane-t - aki várhatóan ezúttal is ott lesz a pályán - a 48. percben kiállították. Azon a mérkőzésen a franciáktól Ousmane Dembélé betalált, míg az angoloknál Harry Kane duplázott, várhatón szintén mindketten ott lesznek a pályán szombaton.

Érdekesség, hogy az volt a francia válogatott eddigi utolsó olyan mérkőzése, amelyen Antoine Griezmann nem lépett pályára - a kispadon ült végig -, azóta a Les Blues mind a 71 fellépésén ott volt a támadó.

Az angolok történetük során tizedik alkalommal játszanak világbajnoki negyeddöntőt, eddig csak háromszor - legutóbb négy évvel ezelőtt - jutottak elődöntőbe. Náluk többször egyetlen nemzeti csapat sem bukott el többször a nyolc között a világbajnokságok történetében.

Az angolok harmadszor találkoznak az egyenes kiesés szakaszban az aktuális címvédővel, mindkét korábbi alkalommal ez negyeddöntős búcsút is jelentett: 1954-ben Bázelben az uruguayiakkal, 1962-ben pedig a brazilokkal szemben "véreztek el" a nyolc között.

A franciáknak jóval erősebb a negyeddöntős vb-mérlegük, eddig hét ilyen párharcukból mindössze két alkalommal kerültek ki vesztesen, 1938-ban Olaszországgal és 2014-ben Németországgal szemben.

Didier Deschamps együttesében Klyian Mbappé egyelőre fantasztikusan játszik, már öt gólt szerzett a tornán és ő lehet az első francia futballista a vb-k történetében, aki egymást követő három mérkőzésén eredményes. Amennyiben az angolok ellen is betalál, akkor ő lehet a valaha volt legfiatalabb játékos (23 évesen és 355 naposan), aki eléri a 10 gólt a vb-ken, ez a csúcs jelenleg a németek legendájáé, Gerd Mülleré (24 évesen és 226 naposan).

Negyeddöntő:

Anglia-Franciaország, al-Hor, szombat 20.00, v.: Wilton Sampaio (brazil)