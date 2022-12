A torna előtt a holland játékosok, valamint Louis van Gaal szövetségi kapitány is úgy vélték, akár egészen a döntőig menetelhetnek, ugyanakkor a csoportkörben kevés bizonyítékát adták annak, hogy duzzadnának az önbizalomtól. A játékukból javarészt hiányzott az átütőerő, igaz, így is csoportelsőként végeztek, megelőzve Szenegált, Ecuadort, valamint a házigazda Katart.

Az Egyesült Államok együttese ugyanakkor azzal együtt sem számít esélyesnek a hollandokkal szemben, hogy Anglia, Wales és Irán ellen megmutatta, érdemes komolyan venni, a B csoportból ugyanis veretlenül jutott tovább a második helyen.

Az amerikaiak most leginkább az irániakkal szemben aratott 1-0-s diadal alkalmával a győzelmet és továbbjutást érő gólt szerző Christian Pulisic miatt aggódnak, ő ugyanis találatánál megsérült, kórházba vitték és a diagnózis szerint kismedencei zúzódással kezelték. Az Egyesült Államok sportági szövetségének közlése szerint a 24 éves középpályás állapotát naponta ellenőrzik és értékelik a szakemberek, de egyelőre még nem lehet tudni, hogy pályára léphet-e Hollandia ellen.

"Jó lehetőség ez a számunkra, nem megtiszteltetésnek vesszük a nyolcaddöntős szereplést, hiszen megdolgoztunk érte, megérdemeljük, hogy itt legyünk" - jelentette ki Gregg Berhalter amerikai szövetségi kapitány, aki hangsúlyozta, nem akarnak hazautazni a szombati meccs után. "Innentől már bármi megtörténhet, így a mi feladatunk az, hogy játsszunk egy jó meccset" - fogalmazott a 49 éves szakember, aki 1996 és 2000 között három holland klubban is futballozott.

A hollandoknál leginkább Memphis Depay egészségi állapota, valamint Frenkie de Jong középpályán nyújtott teljesítménye került a fókuszba, Van Gaal ugyanis őket nélkülözhetetlennek nevezte a válogatott céljainak elérésében. Depay felgyógyult a sérüléséből, az utolsó csoportmérkőzésen kezdő volt, és azt nyilatkozta, nincs több kérdés az egészségét illetően.

"Jól vagyok, a kieséses szakasz pedig komoly dolog. Itt nem hibázhatunk, ez már nem a csoportkör" - mondta a 28 éves csatár.

Van Gaal a nyolcaddöntős riválissal kapcsolatban azt emelte ki, hogy hiba lenne lebecsülni.

"Tapasztalataim szerint az olyan összecsapások, amelyeken az Egyesült Államokhoz vagy Ausztráliához hasonló ellenféllel kell játszani, mindig nagyon nehezek. A játékosaik fanatikusak és megharcolnak minden labdáért" - jelentette ki a 71 éves kapitány.

A két válogatott tétmérkőzésen még nem játszott egymással, az öt barátságos meccsből négyet a hollandok nyertek.

A holland-amerikai nyolcaddöntő szombaton - közép-európai idő szerint - 16 órakor kezdődik, a továbbjutó vagy Argentínával, vagy Ausztráliával játszik a negyeddöntőben jövő pénteken.

Nyolcaddöntő:

Hollandia-Egyesült Államok, Doha (Halifa Stadion) 16.00