A két együttes már 16 alkalommal mérkőzött meg egymással, ezekből 11 barátságos találkozó volt. A franciák nyolcszor, a lengyelek háromszor nyertek, öt döntetlen mellett. A három lengyel győzelem közül kettő 1982-ben született, ezek egyike az egyetlen vb-meccsük volt. A spanyolországi torna bronzmeccsén a klasszisok sorát felvonultató lengyelek 3-2-re nyertek a majd 1984-ben, a hazai rendezésű Európa-bajnokságon csúcsra érő francia csapat ellen, amelyet 51 nappal később, Párizsban barátságos találkozón is legyőztek, akkor 4-0-ra. Utóbbi egyben az utolsó győzelmük is a franciák ellen.

A következő generációk során ugyanis a franciák egy szintet előre, a lengyelek egy - múltjukhoz és soros partnerükhöz képest olykor több - szintet léptek hátra. Legutóbbi találkozójukon 2011 júliusában a franciák Varsóban nyertek 1-0-ra, míg a lengyelek 1995 óta, immár három meccse gólképtelenek vasárnapi ellenfelükkel szemben. A lengyelek ráadásul úgy veszítettek európai riválissal szemben legutóbbi három vb-meccsükön, hogy gólt sem szereztek: 1986-ban Anglia 3-0-ra, 2002-ben Portugália 4-0-ra, míg 2006-ban Németország 1-0-ra bizonyult jobbnak náluk.

A katari tornán a nyolcaddöntőbe a C csoport második helyén kerültek, miután Mexikóval 0-0-s döntetlen játszottak, Szaúd-Arábiát 2-0-ra legyőzték, majd Argentínától 2-0-ra kikaptak.

A francia válogatott címvédőhöz méltóan kezdett, előbb Ausztrália ellen aratott magabiztos, 4-1-es győzelmet, majd Dániát jó teljesítménnyel, de küzdelmes találkozón verte 2-1-re. Végül tartalékos csapattal 1-0-ra kikapott ugyan Tunéziától, de továbbjutása akkor már nem forgott veszélyben.

Franciaország az 1998-as torna óta 14 mérkőzést játszott a vb egyenes kieséses szakaszában, ezeken a rendes játékidőben csak egyszer kapott ki - 2014-ben a későbbi aranyérmes németektől a negyeddöntőben -, két döntetlen mellett 11-szer nyert.

Didier Deschamps, a franciák szövetségi kapitánya kiemelte: a vb-nek ezen a szakaszában csapatától jobb teljesítmény szükséges, mint amit a csoportkörben nyújtott, különben csomagolhatnak és mehetnek haza. Az ellenféllel kapcsolatban hangsúlyozta: a rutinos játékosok sorát, valamint pár fiatalt bevető lengyelek a három csoportmeccsükön védekezni kényszerültek, amit nagyszerűen és szenvedélyesen hajtottak végre, ugyanakkor azt sem felejtette el megemlíteni, hogy támadójátékuk is kellő potenciállal bír, különösen Robert Lewandowski révén.

"A világ egyik legjobb támadója, nem kell sok neki ahhoz, hogy gólt szerezzen. Egy ilyen típusú futballista játéka az egész csapatra hatással bír. Játékintelligenciáján és a technikai képességén túl azt is tudja, miként használja ki a fizikai adottságait. Bár a vb-n eddig ritkán volt játékban, neki akármilyen kis helyzet is elég ahhoz, hogy veszélyes legyen. Persze, hiba lenne részünkről csak egy játékosra figyelnünk, bár ez az egy állandó veszélyt jelent" - tette hozzá a szakember.

A lengyelek támadójátékának kulcsembere 137 válogatottbeli fellépésén 77-szer volt már eredményes, amellyel Pelével holtversenyben a 10. helyen áll a vonatkozó nemzetközi örökrangsorban. A Barcelona centere a katari tornán eddig egy gólt lőtt, és 34 nemzet kapujába talált már be, a franciáknak viszont még nem.

Nyolcaddöntő:

Franciaország-Lengyelország, Doha (al-Tumama Stadion) 16.00

A várható kezdőcsapatok:

Franciaország:

Hugo Lloris - Jules Koundé, Raphaël Varane, Dayot Upamecano, Theo Hernandez - Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot - Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé - Olivier Giroud

Lengyelország:

Wojciech Szczesny - Matty Cash, Kamil Glik, Jakub Kiwior, Bartosz Bereszynski - Przemyslaw Frankowski, Krystian Bielik, Grzegorz Krychowiak, Piotr Zielinski - Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik