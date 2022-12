A Szerbia–Svájc összecsapás kapcsán úgy vélte, hogy a beharangozó szerb oldalról több érdekes dolgot is tartogatott. Stojkovic edző a taktikai értekezleten túl családterápiás foglalkozást is kényszerült tartani. – A korábbi mérkőzések bebizonyították, hogy nem szerencsés, ha egy csapat nem koncentrál eléggé a mérkőzésre. A svájci oldalon is akadt gond, hiszen a kapitány nem számíthatott a betegséggel bajlódó Sommer kapusra. Ezek ellenére nyílt sisakos küzdelmet vártam. Bíztam Szerbia motivációjában és a svájci csapat higgadt pontosságában. A svájciak gyorsan ki is hagytak három helyzetet, mire a szerbek egy kapufával válaszoltak. A 20. percben aztán Shaqiri villant: 0-1.

Szerbia rákapcsolt, és negyedórán belül Mitrovics és a tornán először kezdő Vlahovics góljaival fordított. 2:1 A félidő végén a jó formában lévő Embolo egalizált, 2-2. A második felvonás elején Freuler talált be, már Svájcnál volt az előny ismét, 2-3. Nemcsak a gólok, hanem a sárga lapok is potyogtak. A vesztésre álló szerbek nehezen viselték a nyomást, több tömegjelenet is kialakult, így az utolsó negyedóra inkább ezek miatt marad emlékezetes. Svájc – majdnem első helyen – továbbjutott, Szerbia búcsúzott – tette hozzá.

A Kamerun–Brazília meccsen Tite kapitány rotációja következtében azok a játékosok kaptak szerepet, akik eddig nem vagy csak keveset játszottak. – Az új belépők ezáltal nemcsak Kamerunnal, hanem pihenő posztriválisaikkal is megküzdhettek, ennek megfelelően aktívan kezdett a Selecao. Sokat volt a brazil csapatnál a labda, támadásaikban az öt szöglet ellenére sem volt meg az átütőerő. A kameruni kapus Anthony, Rodrygo, Martinelli próbálkozásait védte. A félidő végén aztán Ederson lett a főszereplő, a brazil kapus Mbeumo közeli fejesét védte bravúrral. Talán itt hitték el a kameruniak, hogy lehet itt keresnivalójuk.

– Ilyen elánnal vetették bele magukat a második félidő küzdelmeibe. Igyekeztek minél több időt a brazil térfélen tölteni, de a helyzetek a saját kapujuk előtt adódtak. A cserék lendítettek valamelyest a brazilok támadásain, de az i-re nem tudták feltenni a pontot. Úgy nézett ki, hogy Dani Alves csapatkapitányként egy döntetlennel írja be magát a brazil futball történetébe, mint az ország legidősebb, világbajnokságon pályára lépő játékosa, mikor a 92. percben jött, látott és egy gyönyörű fejessel győzött Vincent Aboubakar, majd, mivel mezét levéve ünnepelt, kiállították. A meccs vége 1-0 lett, és ezzel a 2022-es kameruni világbajnoki szereplés is befejeződött – mondta végül értékelésében Renczes Ákos.