„Az utolsó, amit mondanék, nem is egy kérdés – kezdte vallomását az interjú végén a riporternő. – A világbajnokság döntője jön, biztos lehet benne, hogy Argentínában mindannyian meg akarjuk nyerni a vébét, de azt akarom mondani, hogy a bármi is legyen vasárnap az eredmény, valamit senki sem vehet el öntől. Azt a hatást, amit Argentínában minden egyes emberre gyakorol. Minden gyereknek van Messi-meze, legyen az akár hamisítvány vagy otthon gyártott, tényleg mindenki figyeli és szereti. Ez az én szememben többet ér a világbajnoki címnél is. Ezt senki sem veheti el öntől, és azért én is hálás vagyok, mert olyan sok ember életébe vitt boldogságot. Remélem, komolyan veszi és a szívébe zárja, amit mondtam, mert ez tényleg fontosabb, mint a világbajnokság megnyerése, és ezt a célt már el is érte.”

Forrás: nemzetisport.hu