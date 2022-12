H csoport, 3. (utolsó) forduló:

Ghána-Uruguay 0-2 (0-2)

al-Vakra, al-Dzsanub Stadion, 43 443 néző, v.: Daniel Siebert (német)

gólszerző: de Arrascaeta (26., 32.)

sárga lap: Sulemana (86.), Seidu (99.), illetve Núnez (20.), Suárez (60.), Coates (87.), Gimenez (100.), Cavani (100.)

Ghána:

Lawrence Ati-Zigi - Alidu Seidu, Daniel Amartey, Mohammed Salisu, Baba Rahman - Thomas Partey, Salis Abdul Samed (Daniel-Kofi Kyereh, 72.) - Mohammed Kudus (Abdul Fatawu Issahaku, 98.), André Ayew (Osman Bukari, a szünetben), Jordan Ayew (Kamaldeen Sulemana, a szünetben) - Inaki Williams (Antoine Semenyo, 72.)

Uruguay:

Sergio Rochet - Guillermo Varela, José Gimenez, Sebastián Coates, Mathías Olivera - Giorgian de Arrascaeta (Maxi Gómez, 80.), Rodrigo Bentancur (Matías Vecino, 34.), Federico Valverde - Facundo Pellistri (Nicolás de la Cruz, 66.), Luis Suárez (Edinson Cavani, 66.), Darwin Núnez (Agustín Canobbio, 80.)

I. félidő:

26. perc: Núnez jobb oldali beadását követően két ghánai védő is elvétette a labdát, amely így Suárezhez került, aki egy csel után kapura lőtt, s bár az afrikai kapus nagyot védett a bal sarok felé pattanó labdát egy méterről De Arrascaeta fejelte a kapuba (0-1).

32. perc: egy nagyszerű egyérintős akció végén Suárez emelte a labdát a 16-os bal oldalán betörő De Arrascaetához, aki kapásból a ghánai kapus bal lába mellett lőtt a kapuba (0-2).

Az első perctől érződött, hogy Uruguay győzelmi kényszerben lépett pályára, ugyanis sokkal lendületesebben kezdett, mint az első két találkozóján. Az utolsó kulcspasszokba azonban rendre hiba csúszott, így fölénye meddőnek bizonyult. A 20. percben - a videobíró segítségével - Ghána javára megítélt büntető felidézte a két gárda 2010-es, emlékezetes negyeddöntőjét, amikor a most is pályán lévő Suárez kezezését követően az afrikai csapat a hosszabbítás utolsó percében rontott 11-est. Ezúttal André Ayew lövését hárította Rochet. A kihagyott lehetőség pedig ugyanúgy gyorsan megbosszulta magát, mint 12 éve a 11-es párbajban: előbb egy védelmi hibát kihasználva De Arrascaeta fejjel volt eredményes, majd egy mintaszerű akció végén ugyanő gyönyörű kapásgólt lőtt.

A folytatásban visszavett a tempóból az immár továbbjutásra álló dél-amerikai együttes, a ghánai pedig kettős cserével próbált frissíteni. A játék az uruguayiak jóvoltából töredezetté vált, a ghánaiak pedig hiába próbálkoztak erőtlenül, nagy helyzete ebben a periódusban is a riválisnak volt, Suárez azonban célt tévesztett. Az utolsó negyedórára fokozódott a nyomás az uruguayi kapura, ekkor már voltak ígéretes lövései Ghánának, egy ízben például Rochet hatalmas bravúrral tolta szögletre Kudus próbálkozását. A másik meccs eredménye nyomán - a dél-koreaiak a hajrában felülmúlták Portugáliát - hirtelen Uruguay is kiesésre állt, a kétszeres világbajnoknak egy, az afrikai csapatnak két gólt kellett volna szereznie a 16 közé jutáshoz. A hatalmas rohanásban mindkét válogatott több gólt is szerezhetett volna, de mindkét kapus bravúrokkal mentett, az eredmény már nem változott, így végül mindkét együttes búcsúzott a tornától.