A tornán már elődöntős együttes kapusa az angolok ellen 2-1-re megnyert szombati negyeddöntőben a védéseivel nagy szerepet vállalt a sikerből, ráadásul azon a meccsen a 143. válogatott fellépésével rekorder is lett hazájában.

"Tisztában vagyunk azzal, hogy valami nagyon-nagyon különlegest érhetünk el, és ennek a jelentőségét mindannyian átérezzük" - nyilatkozta Lloris a francia szövetség (FFF) által közzétett videóban. "Továbbra is higgadtan és összeszedetten készülünk."

A francia válogatott lehet az első az 1962-es brazil csapat óta, amely sikerrel védi meg vb-címét.

"Most megfelelően felkészülünk a Marokkó elleni elődöntőre. Minden erőnkre és energiánkra szükség lesz" - vélekedett Lloris, aki arra is kitért, hogy számára nagyon emlékezetes marad a múlt szombati negyeddöntő, amelyen az angolokat sikerült legyőzniük.

Azon a meccsen Antoine Griezmann a 28. válogatottbeli gólpasszát jegyezte, ezzel ebben a mutatóban csúcstartóvá lépett elő hazájában.

"Még két mérkőzés van hátra, és megcsinálhatjuk. Koncentráltnak kell maradnunk és élveznünk kell a helyzetet" - mondta a 31 éves támadó.

A Marokkó-Franciaország elődöntőt szerdán 20 órakor rendezik al-Horban. A győztes vasárnap a fináléban, a vesztes szombaton a bronzmérkőzésen lép majd pályára.