Az 52 éves szakember múlt csütörtökön távozott posztjáról, miután csapata a nyolcaddöntőben búcsúzott a katari világbajnokságon. A spanyolok 0-0-s mérkőzést követően 3-0-ra vesztettek a tizenegyespárbajban Marokkóval szemben, az új kapitány pedig Luis de la Fuente, az U21-es korosztályos csapat volt szövetségi edzője lett.

Luis Enrique egy nyilatkozatban elmondta: új feladatával nagy valószínűség szerint megvárja a következő szezon elejét, most viszont mindenekelőtt azon a hegyikerékpár-versenyen fog elindulni a testvérével, amelyre családtagjai benevezték, és őt erről csak hétfő reggel tájékoztatták.

– A jövőben is edzőként tervezek dolgozni, de leginkább klubnál vállalnék most feladatot, mert ott direktebb és precízebb munkát lehet elvégezni, amire a válogatottban nem volt lehetőségem – hangsúlyozta.

Luis Enrique elmondta: a 2020-as Európa-bajnokság előtt, amelyet aztán a pandémia miatt egy évvel később rendeztek meg, a spanyol szövetség felajánlotta számára a hosszabbítást, ő viszont úgy volt vele, hogy inkább várják meg ezzel a vb végét. Abban az esetben ugyanis, ha ott rosszul szerepelnek, akkor mindkét fél részére nehézzé válik a folytatás, vagy éppen az elválás.

– Most viszont egész egyszerűen annyi történt, hogy közölték velem, nem lesz semmilyen hosszabbítás, a szerződésemnek vége. Én abban a tudatban voltam, hogy döntenem kell a jövőmről, de végül erre nem került sor – mondta. Luis Enrique hozzátette: edzői karrierje során először fordult elő, hogy nem hosszabbítottak vele szerződést. Hangsúlyozta: jelen helyzetben viszont ő is a válást látta célravezetőbb lépésnek.

– Amikor már nincs meg bizalom, ellenben ott a gondolat, hogy nem is te vagy a megfelelő ember a pozícióra, akkor inkább én is szívesen lépek tovább – közölte.

A Sporting Gijón, a Real Madrid és a Barcelona egykori válogatott játékosa 2008-ban a katalánok tartalékcsapatánál kezdte meg az edzői munkát, a fiataloknál Josep Guardiola örökét vette át, aki akkor került az első csapathoz. Az AS Románál tett rövid kitérőt (2011/12) követően visszament Spanyolországba, majd a Celta Vigo (2013/14) után a Barcelonát irányította 2014-től 2017-ig egy sikeres időszakban. A spanyol válogatottnál 2018 nyarától tevékenykedett, ezt 2019-ben fél évre szakította meg magánéleti problémák, kislánya betegsége és halála miatt.