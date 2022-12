Marokkó egyértelműen a vb meglepetéscsapata, a kispadot augusztusban átvevő Valid Regragui együttese talán a torna eddigi legnagyobb szenzációját szolgáltatta azzal, hogy kedden 11-esekkel búcsúztatta a titkos favoritként emlegetett spanyolokat. Az észak-afrikaiak másodszor jutottak el a nyolcaddöntőig, és először vették sikerrel azt. A története legnagyobb sikerét elérő gárda – Kamerun, Szenegál és Ghána után – negyedik afrikai csapatként jutott a nyolc közé, méghozzá elődjeihez hasonlóan a rendes játékidőn túl, és most arra készül, hogy a kontinensről elsőként bekerüljön a vb elődöntőjébe.

Hihetetlen adat, hogy a marokkóiak eddig egyetlen gólt sem kaptak ellenféltől Katarban, az egyetlen ellenük elért találat Nájef Aguerd öngólja volt a Kanada ellen 2-1-re megnyert csoportmeccsen.

„Ha valaki a vb előtt azt mondja, hogy Belgium, Horvátország, Kanada és Spanyolország ellen összesen egy gólt kapunk, biztosan őrültnek tartottam volna" – erősítette meg Valid Regragui.

Ez az „Atlasz oroszlánjainak" a hatodik világbajnoksága, ennél többször (nyolcszor) csak Kamerun szerepelt a sportág csúcstalálkozóján Afrikából.

A portugálok 1966-ban és 2006-ban már jártak vb-negyeddöntőben, és Fernando Santos tanítványait vélhetően viszi tovább a lendület, miután a nyolcaddöntőben 6-1-re kiütötték Svájcot. A szövetségi kapitány feje leginkább amiatt fájhat, hogy el kell döntenie: kitart a sikeres felállás mellett, vagy visszateszi az akkor a 73. percben becserélt Cristiano Ronaldót a kezdő tizenegybe. A világrekorderként 401. nemzetközi mérkőzésére készülő, ötszörös aranylabdás szupersztár ingadozó formát mutat, a helyén pályára lépő Goncalo Ramos mesterhármast ért el három nappal ezelőtt, ráadásul Ronaldo mindennap az újságok címoldalára kerül valamilyen pletykával. Pár napja arról szóltak a hírek, hogy évi 200 millió dolláros álomfizetésért a szaúdi al-Nasszrhoz szerződik, csütörtökön pedig felröppent, hogy összeveszett a szakvezetővel, és megfenyegette őt, hogy ha Marokkó ellen sem kezdhet, akkor hazautazik Katarból. A 37 éves klasszis utóbb cáfolta mindkét értesülést, a támadó középpályás Otávio pedig egy csütörtöki sajtótájékoztatón rezignáltan beszélt a sztár körüli hercehurcáról:

„Természetesen minden figyelem őrá irányul, ez már csak így megy, de ő is a csapat része" – közölte a Porto játékosa. A nemzetközi szövetség jóslata szerint Ronaldo a szombati negyeddöntőt is a kispadon kezdi majd.

A két válogatott eddig kétszer találkozott, mindkét alkalommal világbajnokságon. Az 1986-os mexikói vb-n Marokkó 3-1-re nyert az utolsó csoportmérkőzésen, ezzel története során először jutott a 16 közé, míg a portugálok akkor csomagolhattak a váratlan vereséget követően. Négy évvel ezelőtt aztán a luzitánok revánsot vettek Oroszországban, amikor Ronaldo góljával megverték ellenfelüket.

A marokkói–portugál vb-negyeddöntőt szombaton 16 órától játsszák a dohai al-Tumama Stadionban, a játékvezető az argentin Facundo Tello lesz. A találkozót az M4 Sport élőben közvetíti.

Negyeddöntő:

Marokkó–Portugália, Doha (al-Tumama Stadion) 16.00