Minden idők leggyorsabb vb-gólját Hakan Şükür, a török válogatott legendás játékosa szerezte, a 2002-es vb bronzmeccsén alig 11 másodperccel a kezdő sípszó után betalált Dél-Korea ellen. Ezt idézte fel a török TRT televízió kommentátora, Alper Bakırcıgil csütörtökön, amikor Marokkó a 4. percben megszerezte a vezetést Kanada ellen a csoportkör utolsó fordulójában a katari világbajnokságon. A második félidőt már egy másik kommentátor tudósította, a meccs végére pedig kirúgták Alper Bakırcıgilt. Erről ő maga számolt be a Twitteren – írja a dán TV2.

Hakan Şükür, becenevén a Boszporusz Bikája a kétezres évek elején igazi legendává vált Törökországban. 112 válogatott mérkőzésen 51 gólt lőtt, és 2002-ben bronzérmes lett a dél-koreai vb-n. Visszavonulása után a politikában is kipróbálta magát Şükür, 2011-ben Recep Tayyip Erdoğan pártjának színeiben bejutott a török parlamentbe, a török elnök még a focista esküvőjére is elment. Şükür két évvel később azonban kilépett a pártból, és függetlenként indult el a választáson, és ettől kezdve minden eszközzel megpróbálták ellehetetleníteni Törökországban. 2017-ben családjával együtt az Egyesült Államokba menekült, miután azzal vádolták, hogy a terrorszervezetekhez köthető hálózatoknak a tagjaként szerepet játszott a 2016-os sikertelen puccskísérletben. Elfogatóparancsot adtak ki ellen, édesapját egy évre be is börtönözték Törökországban. Az országban tilos kimondani a nevét, ez lett a kommentátor veszte a közvetítésben.