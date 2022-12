- Biztonsági játékra rendezkedett be mindkét csapat, így talán a gól talán majd jót tesz a második félidőnek, gondolhattuk. Sokat nem változott a játék képe, a hollandok első kapura lövésére hetven percet kellett várni, majd Argentína jutott büntetőhöz, Acuna egy csel bedobása után földre került, Dumfries feleslegesen buktatta. Messi értékesítette a megítélt tizenegyest, 0-2. Ekkor kezdődött el igazán a meccs (73. perc), megélénkült a játék, sőt a tulipánosok szépítettek, Weghorst volt eredményes (1-2). Nem sokkal később egyenlítési lehetősége volt a hollandoknak, de a helyzet kimaradt. Nőtt a szabálytalanságok száma, ez az érezhető feszültség már tömegjelenetté vált a 89. percben, de a piros kártya továbbra sem került elő, pedig lehűtötte volna a kedélyeket. A 10 perc ráadás után, a 101. percben jött a csattanó, egy szabadrúgás után Hollandia egyenlített, ismét Weghorst volt a gólszerző. A földön fekvő játékosok szabadrúgásnál való hasznossága az esetnél talán átértékelődött. A hosszabbítás első tizenöt percében gyakorlatilag semmi nem történt. A túlóra második részében az argentinok szerették volna eldönteni a mérkőzést, de hiába gyártották futószalagon a helyzeteket, a kapufáról most kifelé jött a labda. A büntetőrúgásokat Hollandia kezdte, az argentin kapus bravúrral hárított, majd Messi következett, és nem hibázott. Majd Martinez ismét parádézott, a tulipánosok a harmadik körben találtak be a kapuba, Argentína nem hibázott, majd a hollandok is belőtték a büntetőjüket. Argentína mellélőtte, s így lett izgalmas a vége. Az utolsó körben a hollandok belőtték, de az argentinok sem hibáztak, így továbbjutottak. A legjobb négy között Argentína-Horvátország következik, immár a döntőbe jutásért - mondta Takács Gábor.