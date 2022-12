Befejeződtek a nyolcaddöntők a katari futball-világbajnokságon, a legjobb nyolc mezőnyét öt európai, két dél-amerikai és „kakukktojásként” egy afrikai válogatott alkotja.

Anglia, Franciaország, Hollandia, Portugália és Horvátország mondhatni papírformaszerűen jutott tovább, ahogyan természetesen Brazília és Argentína eredményes szereplése sem meglepő, bravúrt ért el viszont Marokkó, amely Spanyolországot ejtette ki a nyolcaddöntőben.

- A spanyolok kiesése engem meglepett, hiszen 7-0-s sikerrel kezdték a vb-t, viszont a folytatásban kiütközött, hogy sok a rutintalan játékosuk. A szervezettebb együttesekkel szemben nem működött a futballjuk, elkelt volna néhány tapasztaltabb ember a csapatba szerintem – nyilatkozta lapunknak Kelemen Miklós.

A korábbi kiváló játékos, a Veszprém FC USE edzője megjegyezte, Marokkót jó csapatnak tartja, egységes, extrán motivált társaságról van szó, amelynek emellett kiemelkedő játékosai is vannak.

- Nagyon sokan most Brazília menetelését várják, de szerintem lesz olyan ellenfél, amely bőven képes bonyodalmat okozni Neymaréknak. A horvátokat nem lehet leírni, ezt már többször is bebizonyították, szerintem akár a negyeddöntőből is továbbjuthatnak. Hollandia nekem nagyon egységesnek és erősnek tűnik, míg az argentinok engem nem győztek meg, ha Messit kivesszük, nem tűnik acélosnak a gárda. A franciák jó szereplése nem meglepetés, de szerintem a gallok csapatként nem működnek olyan hatékonyan, mint mondjuk a portugálok, akik remek futballt mutattak be a nyolcaddöntőben Svájc ellen. Az angol-francia negyeddöntő lesz talán a legérdekesebb, kíváncsi vagyok, mire mennek egymás ellen a felek.

A negyeddöntő programja, péntek, 16.00: Horvátország-Brazília, 20.00: Hollandia-Argentína. Szombat, 16.00: Marokkó-Portugália, 20.00: Anglia-Franciaország.