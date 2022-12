Maga a rendes játékidő hullámzó iramot mutatott, időnként látványos elemekkel, máskor unalmas passzolgatással. A japánok gyorsasága és futómennyisége, fegyelmezett védekezése elismerésre méltó, s túlzás nélkül állítható, hogy a vb egyik legszimpatikusabb együtteseként jutottak el a nyolcaddöntőig. A horvátok erős középpályás játékukkal, illetve az aranylabdás Luca Modric több szép megmozdulásával szórakoztatták a közönséget, ám az 1:1-es végeredmény, majd a 2 x 15 perces hosszabbítás sem hozott döntést, ahogy "körömrágós" izgalmakat sem. A japánok a 43. percben egy szögletvariáció után Maeda Daizen révén szereztek vezetést, amit a horvátok Perisic fejesével egalizáltak az 55. percben. A derbi mégis a már említett büntetőpárbaj miatt különleges, hiszen a horvátok a négy évvel ezelőtti vb-is így jutottak tovább a nyolcaddöntőből, s jutottak el a döntőig. Másrészt az akkori kapus Subasics három tizenegyest is hárított, ahogy a mostani mérkőzésen Livakovic is ugyanennyit. A kérdés adja magát, vajon most is a döntőig menetelnek a kockás mezes szomszédaink?