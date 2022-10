Az érintett, összességében 160 hektárnyi területen (amelyből a tervek szerint mintegy száz hektárt foglal el a naperőmű) lévő ingatlanok jelenlegi övezeti besorolása nem teszi lehetővé a napelemek elhelyezését, ugyanis jellemzően mezőgazdasági, illetve erdőterületekről van szó. A Tapolca Város hatályos településrendezési eszközeinek módosítása – Tapolca, északi külterületi részén napelempark létesítéséhez övezet módosítása című, Dobó Zoltán polgármester által előterjesztett, Gyarmati Tamás főépítész által előkészített indítvány így azt irányozza elő, hogy az övezeti besorolás változtatásával elindulhasson a monumentális beruházás a város határában.

Fotó: Szijártó János

Az előterjesztés több más mellett arra is kitér, hogy a változtatás következtében csökken a településen a biológiai aktivitás értéke, amelynek visszapótlásáról gondoskodni kell. Konkrétan arról van szó, hogy a megszűnő erdőterületek helyett újakat kell kijelölni. Az is kiderül, hogy a beruházó a napelemparkot egy 15 méter széles sétánnyal kívánja elválasztani a várostól, magát a terület karbantartását (fűnyírást) pedig birkák legeltetésével tervezi megoldani. A kivitelezési munkálatok idején várható por, zaj és rezgésterhelés - az előterjesztésben szereplő előrejelzés szerint - nem lesz jelentős. Ennek ellenére vannak a városban, akik tartanak a lakóövezethez túlzottan közeli projekttől, akik sajnálják a tapolcai harasztot ahol jelenleg gazdag élővilág, fás, bokros zöldterület, csicsergő madarak fogadják az arra járókat, sétálókat, kirándulólat, kocogókat. Persze az energia is kell, ez kétségtelen. A város képviselő-testülete nyilván minden körülményt figyelembe véve dönt majd erről a Tapolca jövőjét alapvetően befolyásoló gigaberuházás sorsáról pénteken.