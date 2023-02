Egy darab salátáért 400 forintot kértek. A jonagold alma, akárcsak a görög narancs, 680 forint volt, míg a mandarin több árfekvésben is, így 680, 980 és 1300 forintért is fellelhető volt. Édesburgonyát 980 forintért, a sörretek csomagját 580 forintért, a birsalmát 780-ért, a karfiolt 1800-ért, a bocskor paprikát pedig 1980 forintért kínálták a kofák.

Fotós: Juhász-Léhi István

A karalábé darabja 380 forintért kerülhetett a kosárba. A vöröshagyma 400, cékla 300, a káposzta kilója 480, ugyanakkor a lila káposzta 680 forintot kóstált. A póréhagyma darabja 300 forint volt, az akciós sütőtök és a leveszöldség csomagja 350–350 forint, míg tojást 90, 100 és 120 forintért láttunk.

Fotós: Juhász-Léhi István

Voltak természetesen szép virágok is. Akik lemaradtak a Valentin-napról, vagy egyszerűen „csak úgy" vittek volna valami szépet kedvesüknek, pénteken is megtehették: a szegfű 300 forintért, az ibolya 500-ért kérette magát, a kaktuszokért 750 forintot, a tulipánért pedig 400-at kellet leszurkolniuk a „lovagoknak". Persze voltak más szépségek is, csak a pénztárca szabhatott határt...