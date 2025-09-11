Egyre kevesebb lesz belőle: a szörp, amiért rajongunk, most a túléléséért küzd

Nincs is varázslatosabb, mint amikor a tavaszi-nyári időszakban a bodzavirág illata lengi be a kertet. A házi bodzaszörp titka a gondosan szedett virágokban rejlik: tiszta helyről gyűjtve, kosárba téve és a virágport megőrizve készülhet el az igazi, karakteres ital. Egy kis citrom, cukor és türelem – így születik meg az otthon elkészített szörp, amely sok család nyári kedvence, és a testünkkel is csodát művel.

Házi bodzaszörp: a szörp, amiért rajongunk, most a túléléséért küzd

Fotó: Shutterstock

Házi bodzaszörp: bajban a termelők

Miközben a kiskertekben még mindig születnek a szörpök, a nagyüzemi termelés válságba került. A magyar bodza hozama a korábbi 10-12 tonnáról alig 2-5 tonnára esett, és a felvásárlási árak is összeomlottak. A gyártók közben egyre inkább olcsóbb alternatívákkal dolgoznak, például feketerépával, amely tizedébe kerül. Ez komoly veszélyt jelent a bodza jövőjére, hiszen a piac könnyen hátat fordíthat neki.

Házi bodzaszörp recept 🍹 Hozzávalók: 20–25 friss bodzavirág

2 liter víz

1,5 kg cukor

2 citrom karikázva

1 evőkanál citromsav Elkészítés: A bodzavirágokat rázd le, de ne mosd meg. Áztasd be a virágokat a vízbe, add hozzá a citromot és a citromsavat. Hagyd állni 2 napig hűvös helyen, néha keverd meg. Szűrd le, add hozzá a cukrot, majd forrald fel. Még forrón töltsd üvegekbe, és zárd le. 💡 Tipp: Ha hűtve tárolod, hetekig élvezheted az illatos, frissítő szörpöt!

Házi bodzaszörp: lesz még remény?

A kutatók új fajták bevezetésében látják a kiutat: ellenállóbb, a klímaváltozáshoz jobban alkalmazkodó növények segíthetnék a termesztést. Ha ezek beválnak, talán megőrizhető a bodza helye a magyar kertekben és az otthonokban. Addig azonban a házi készítés marad az igazi menekülőút, ahol még mindenki a saját kezébe veheti a bodzaszörp jövőjét.