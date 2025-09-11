1 órája
Egyre kevesebb lesz belőle: a szörp, amiért rajongunk, most a túléléséért küzd
Egyre több jel utal arra, hogy a szezonális ital jövője bizonytalan. A házi bodzaszörp alapját adó magyar termesztés padlóra került: csökken a hozam, nőnek a költségek, és a gyártók olcsóbb alternatívák felé fordulnak. Kérdés, hogy meddig élvezhetjük még az otthon készített, illatos szörpöt.
Nincs is varázslatosabb, mint amikor a tavaszi-nyári időszakban a bodzavirág illata lengi be a kertet. A házi bodzaszörp titka a gondosan szedett virágokban rejlik: tiszta helyről gyűjtve, kosárba téve és a virágport megőrizve készülhet el az igazi, karakteres ital. Egy kis citrom, cukor és türelem – így születik meg az otthon elkészített szörp, amely sok család nyári kedvence, és a testünkkel is csodát művel.
Házi bodzaszörp: bajban a termelők
Miközben a kiskertekben még mindig születnek a szörpök, a nagyüzemi termelés válságba került. A magyar bodza hozama a korábbi 10-12 tonnáról alig 2-5 tonnára esett, és a felvásárlási árak is összeomlottak. A gyártók közben egyre inkább olcsóbb alternatívákkal dolgoznak, például feketerépával, amely tizedébe kerül. Ez komoly veszélyt jelent a bodza jövőjére, hiszen a piac könnyen hátat fordíthat neki.
Házi bodzaszörp recept 🍹
Hozzávalók:
- 20–25 friss bodzavirág
- 2 liter víz
- 1,5 kg cukor
- 2 citrom karikázva
- 1 evőkanál citromsav
Elkészítés:
A bodzavirágokat rázd le, de ne mosd meg.
Áztasd be a virágokat a vízbe, add hozzá a citromot és a citromsavat.
Hagyd állni 2 napig hűvös helyen, néha keverd meg.
Szűrd le, add hozzá a cukrot, majd forrald fel.
Még forrón töltsd üvegekbe, és zárd le.
💡 Tipp: Ha hűtve tárolod, hetekig élvezheted az illatos, frissítő szörpöt!
Házi bodzaszörp: lesz még remény?
A kutatók új fajták bevezetésében látják a kiutat: ellenállóbb, a klímaváltozáshoz jobban alkalmazkodó növények segíthetnék a termesztést. Ha ezek beválnak, talán megőrizhető a bodza helye a magyar kertekben és az otthonokban. Addig azonban a házi készítés marad az igazi menekülőút, ahol még mindenki a saját kezébe veheti a bodzaszörp jövőjét.