350 vállalat jelentkezett a beruházásokat támogató újabb kiírásra (videó)

A vállalatok újabb beruházások mellett kötelezték el magukat, amivel magyar emberek tízezreinek munkahelyét lehet megvédeni.

Tizenöt perc alatt 350 magyarországi vállalat nyújtotta be pályázatát a beruházásokat támogató újabb kiírásra, a programot le is kellett zárni – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán este a Facebook-oldalán.

Szerdán délben nyílt meg az a program, amely 61 milliárd forintos keretösszeggel biztosít egyharmadnyi, maximum 800 ezer eurós támogatást azoknak a vállalatoknak, amelyek beruházások mellett kötelezik el magukat annak érdekében, hogy senkit ne kelljen elbocsátani – mondta el a miniszter a kormányülés után feltöltött videóban.

„A magyar gazdaság életerejét mutatja, hogy már 15 perc után le is kellett zárni a programot, ezalatt ugyanis 350 magyarországi vállalat nyújtott be pályázatot, 350 vállalat kötelezte el magát újabb beruházások mellett, amivel magyar emberek tízezreinek munkahelyét tudjuk megvédeni” – fogalmazott.

A külügyminiszter elmondta: a kormányülésen a fő napirendi téma a világjárvánnyal szembeni védekezés kérdése volt.

A járvány nemcsak egészségügyi, hanem gazdasági kihívást is jelent, az emberek élete és egészsége mellett meg kell védeni a munkahelyeket is. Ennek érdekében már számos, a vállalatok beruházásait támogató programot indítottak, ezek közé tartozik a szerdán megnyitott program is – hangsúlyozta Szijjártó Péter.

A beadott pályázatok feldolgozása tart, a legfontosabb részletekről csütörtökre ígért tájékoztatást a miniszter.