A járvány miatt idén drágább lesz a fenyőfa

Többet kérnek el a fenyőért idén karácsony előtt a kereskedők, mint az előző években. A drágulás oka a pandémia.

Ennek egyik oka az, hogy a járvány miatt óvatosabban rendelnek a kereskedők, másrészt nehezebb alkalmi munkaerőt kapni. Azok, akik tartanak a fertőzéstől, interneten is megrendelhetik a karácsonyfának valót – írja a Ripost.

Nehéz alkalmi munkaerőt találni

– Feleannyi fenyőt rendeltek a felvásárlók, mint tavaly, mivel az árusok kiszámíthatatlannak tartják a helyzetet a járvány miatt, ráadásul most kevesebben is vállalkoznak az árusítással. Gondok vannak a munkaerővel is. Nálunk csaknem mindenki fenyőtermeléssel foglalkozik, de a szezonban szükségünk van alkalmi munkásokra.

A napi 10 ezer forintos fizetésért azonban most kevesen vállalják, hogy egész nap a hidegben dolgozzanak, és közülük is bárki bármikor megbetegedhet. Márpedig a karácsonyfának szánt fenyőket akkor is ki kell vágni és a kamiont akkor is meg kell pakolni, ha esik az eső vagy a hó és itt a vírus – magyarázza az áremelés okait Kanász János, Surd polgármestere, aki maga is fenyőtermeléssel foglalkozik.

A Nagykanizsa melletti településről, Surdról származik egyébként az ország karácsonyfáinak többsége.

Már az első hullámban visszamondták a rendelést

Szemetkovszkaja Szabina őstermelő a Somogy megyei Berzencén hasonló problémákról számolt be a Ripostnak. Ő úgy látja: volt, aki már tavasszal visszamondta a szokásos rendelését, úgy döntött, idén nem árul fenyőt. Aki viszont igen, az többet fog kérni a munkájáért. Ennek ellenére Szabináék úgy döntöttek, nem emelnek árat, bár a költségek nőttek.

– Nálunk a nordmann fenyő 4-5000 forint, az ezüsfenyőt 3000, a luccfenyőt pedig 2500 forintos méteráron kaphatják meg a családok – árulta el.

Postán jön a karácsonyfa

A koronavírus-járvány miatt idén többen új szolgáltatást indítottak: a fákat postán lehet megrendelni, egyenesen a nagykereskedésből. A kiszállítási díjjal együtt ez kicsit drágább, de legalább nem kell kínlódni a hazacipeléssel sem. Vannak fenyőültetvények, például a berzencei, ahol a családokat december elejétől karácsonyi zenével várják, és a kiválasztott fát akár a családfő is kivághatja. Így persze olcsóbb a fa.