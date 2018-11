A Modern Gyárak Éjszakáján találkozhat a jövővel

Mitől okos egy okosgyár, hogyan működik, milyen technikai megoldásokat alkalmaznak benne?

Kevesen tudják, hogy már Magyarországon is működnek olyan gyárak, ahol a termelés a legkorszerűbb ipari módszerekkel folyik. A digitalizált és automatizált megoldásokat most a nagyközönség is megismerheti: idén másodjára rendezik meg a Modern Gyárak Éjszakája programot, melynek során az érdeklődők megtekinthetik, hogyan működik napjainkban egy korszerű, úgynevezett okosgyár.

2018. november 16-án 16 és 22 óra között minden érdeklődőt várnak az országszerte megnyíló gyárakban. Mindehhez elég csak kiválasztani a programhoz csatlakozó helyszínek közül egy tetszőlegeset, és regisztrálni az ingyenes gyárlátogatásra.

Tavaly 2200-an vettek részt a programokon, idén viszont közel a másfélszeresére számítanak a szervezők, mert ezúttal több mint 40 gyár csatlakozott országszerte a Modern Gyárak Éjszakájához.