A rátermettség számít a cégvezetésnél, nem a női kvóta

A fejlesztők sok helyen kivétel nélkül férfiak, a szervezők viszont nők.

Egyre jobban ledőlnek az egyes szakmák nemi sztereotípiái – hangzott el a Világgazdaság konferenciáján.

Nálunk fele fele a vezetőségben a nemek aránya, de nem ez a szempont érvényesül, hanem a rátermettség számít – mondta a Világgazdaság Növekedés és Digitalizáció konferenciáján Búza Éva, a Garantiqa Hitelgarancia vezérigazgatója. Nem tudok különbséget tenni a nemek között a döntéshozatali mechanizmus szerint. A fejlesztők kivétel nélkül férfiak, a szervezők viszont nők. A Garantiqua vezére hangsúlyozta:

a helyzetünk speciális, nálunk jellemzően a költségkeret szab határt annak, hogy minden jelentkezőt el tudunk-e küldeni továbbképzésre.

Lényeges, hogy ezek nem iskolai keretben végzett továbbképzések. Hihetetlen költségeket emésztenek fel az IT-képzések, amelyeket emiatt külön, ütemezetten be kell osztani.

A digitális lehetőségeket a társadalom felé is kommunikálni kell – emelte ki Dávid Ilona, a MÁV elnök-vezérigazgatója. Nemcsak az ügyfélkapcsolatoknál fontos a technikai fejlődés, hanem a belső rendszereknél is, ilyen például a biztosító berendezések működtetése. A vonatjegyeket már online is megvásárolhatjuk, akár mobilalkalmazáson keresztül is, ugyanakkor a vezérigazgató felhívta a figyelmet, hogy az e-jegy bevezetése önmagában nem elegendő. Az embereket pénzzel lehet ösztönözni, ezért döntöttek amellett, hogy az online vásárláskor kedvezményt kapjanak az utazók.

Emellett pénztárakra is szükség van, mert mindig lesz olyan réteg, akik kizárólag a pénztárnál vásárolnak jegyeket.

A MÁV-nál a szakmacsoportokra jellemző a nemek megoszlása, viszont a vezetőségben ez másként van. Mióta vezérigazgató vagyok, azóta egyre több nő jelent meg a vezetésben, jelenleg két nő és két férfi vezérigazgató helyettes van – mondta Dávid Ilona, aki megemlítette: vannak tipikus női és férfi szakmák, azonban ez a határvonal egyre inkább kezd eltűnni. A vasutas szakképesítést mi adjuk, mivel ezt nem tanítják az iskolákban, ezt a rendszert szeretnénk most digitalizálni, ami az oktatást könnyítheti meg – egészítette ki gondolatát a MÁV-vezér.

A digitális fejlesztések fontosak a területünkön, viszont a vállalkozások felkészültsége nagyon eltérő, sok olyan cég van, aminek például egynyelvű a honlapja

– mondta a digitalizációról Oláh Zsanett, a Nemzeti Kereskedőház vezérigazgatója. A régen beágyazott kép, miszerint az informatikusok férfiak, elsősorban az előítéleteket ledöntő példaképek állításával változtathatók meg. Oláh Zsanett egy filmet említett, amiben egy női hecker a főszereplő.