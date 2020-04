Agrárminiszter: a virágvásárlással sok munkahely megmenthető

Az egynyári növényeket előállító vállalkozók nagy bajba kerültek, a kormányzati segítség így sokat jelent számukra.

Virágvásárlására biztatta a lakosságot az agrárminiszter kedden a Somogy megyei Szőlősgyörökön. Nagy István újságíróknak azt mondta: ezzel számos munkahely megmenthető, a környezet pedig otthonosabbá varázsolható a koronavírus-járvány idején.

A miniszter a tulipánok ültetésével és értékesítésével foglalkozó Tulip Gardenben tett látogatást, emlékeztetett arra, hogy bizonyos növények értékesítését nem lehet a járványveszély utánra halasztani.

A kormány intézkedéseket hozott annak értelmében, hogy a vállalkozások minél könnyebben tudják túlélni a járvány okozta nehéz időszakot – mondta.

Példaként említette az év végéig érvényes hitelfizetési moratóriumot, az Agrár Széchenyi Kártya maximum 100 millió forintos hitelösszegének megkétszerezését, valamint a turizmus, vendéglátás kényszerű szüneteltetése miatt leginkább bajban lévő ágazatokban a munkáltatók mentességét a munkavállalóik munkabére utáni közterhek megfizetése alól június végéig. A munkavállalóknak csak a 4 százalékos természetbeni egészségbiztosítási járulékot kell megfizetniük a járulékok közül, de annak mértéke nem haladhatja meg a 7710 forintot – jelezte.

Nagy István egy vadgazdálkodásra vonatkozó kérdésre válaszolva kitért rá: „dolgoznak azon”, miként lehet értékesíteni a raktárakban, hűtőházakban felhalmozódott vadhúst, hiszen ez is ösztönözné a vadgazdálkodásban dolgozókat a vadak kilövésére.

A vadállomány gyérítése diagnosztikai szempontból is rendkívül fontos, itt a tavasz, a vaddisznók előjönnek az erdőből és egyre nagyobb kockázatot jelentenek a házisertés-állományra – mutatott rá. Hangoztatta, hogy a sertéságazatban óriási a gazdasági potenciál, „a sertésállományt meg kell tudnunk védeni”.

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő arról beszélt, a kormány pontosan tudja, hogy a koronavírus-járvány nemcsak a lakosság egészségét, hanem a gazdaságot, a munkahelyet, az emberek egzisztenciáját is komolyan érinti. A kormány ezért dolgozta ki a gazdaságvédelmi akciótervet, amely több lépcsőben segít azoknak, akiket a helyzet a leginkább érint. Ebből a mezőgazdaság sem maradhatott ki, hiszen az is olyan szegmens, amelynek most különösen nagy segítségre van szüksége – fogalmazott.

Mátrai Zoltán, a Tulip Garden egyik tulajdonosa elmondta, fél hektáros tulipános kertjükbe tavaly 30 ezer, idén 100 ezer hagymát ültettek. A virágokat egy piknik keretében értékesítették volna, de ez a veszélyhelyzet miatt elmaradt. A tulipánokat megrendelőknek szállítják ki, ám a 80 százalékát így sem tudják eladni, az elmaradt forgalmuk 5 millió forint lesz.

Úgy vélte: az egynyári növényeket előállító vállalkozók nagy bajba kerültek, a kormányzati segítség így sokat jelent számukra.

Borítókép: Nagy István agrárminiszter (k) nyilatkozik a sajtónak Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő és Mátrai Zoltán társtulajdonos társaságában a tulipánok ültetésével és értékesítésével foglalkozó TulipGarden kertészetében a Somogy megyei Szőlősgyörökön 2020. április 21-én.