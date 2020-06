Áts Károly tokaj-hegyaljai borászt választották idén a Borászok borászának

„Szomorúan szól egy kis falu harangja, Ezt egy édesapa már nem hallja. Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél. Szerető szíveddel oly sok jót adtál, Isten kegyelméből most megváltást kaptál. A sok fájdalom mind elillant, tovatűnt egy perc alatt, Erre várt a megfáradt szív, erre kérte az Urat. Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban, De ha már abban nem, legalább a csodában. Küzdöttél végig míg erődből tellett, Élni akartál, de a halál nem kegyelmezett. Lehet, hogy nélküled is eljön majd a tavasz, De bármilyen szép is már nem lesz ugyanaz. Nyugodj csendesen legyen békés álmod, Találj Papa odafönn örök boldogságot.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MOLNÁR GYULA 88 éves korában hosszantartó türelemmel viselt betegség után örökre megpihent. Végső búcsút június 29-én, hétfőn a 14.30-kor kezdődő gyászmise után 15.15-kor veszünk Tőle a nagytárkányi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban velünk együttéreznek. Gyászoló lánya, fia, unokái: Valentina és Zsófi

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy STENGER JÓZSEFNÉ szül.: Jáger Mária 80 éves korában elhunyt. Temetése 2020. június 30-án 15 órakor lesz a pápasalamoni temetőben. Gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik felejthetetlen szerettünk NAGY GYÖRGY temetésén részt vettek, gyászunkban őszinte részvéttel osztoztak. Köszönet a vigasztaló szavakért, a szeretet virágaiért. Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy LENNERT KÁROLY Kettyom életének 86. évében örökre megpihent. Búcsúztatása 2020. július 2-án, csütörtökön 11 órakor lesz a veszprémi Cholnoky úton lévő Magyarok Nagyasszonya plébánia templomban. A virágra szánt összeget kérjük a templomnak adományozzák. Gyászoló család

Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy CZIMONDOR SZILVESZTER életének 65. évében visszaadta lelkét teremtőjének. 2020. július 1-én, szerdán 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a Cholnoky úton lévő Magyarok Nagyasszonya plébánia templomban. Kérjük egy szál virággal búcsúzzanak. Gyászoló szerettei

"Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, nem volt időm arra, el kellett indulni. Szívetekben hagyom emlékem örökre, ha látni akartok, nézzetek az égre!" Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZŐLLŐSI O. LÁSZLÓ 64 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése 2020. július 6-án 11 órakor lesz a Vámosi úti temetőben. A temetés napján 9 órakor lelki üdvéért gyászmisét tartunk a Cholnoky úti Magyarok Nagyasszonya templomban. Gyászoló család

„Szeretetben, fájdalomban szíve holttá sápadt, Édes Jézus adj nyugalmat drága jó édesanyánknak.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KANCZLER ISTVÁNNÉ szül. Mező Mária életének 97. évében csendesen megpihent. Hamvasztás utáni temetése 2020. július 4-én a 14 órakor kezdődő gyászmise után 15 órakor lesz a kupi temetőben. Gyászoló család

„Utam itt véget ért, kegyelmed védjen Istenem. Szent Fiad vére tárjon kaput, ha én szegény megérkezem.” Fájó szívvel, külön értesítés helyett tudatjuk a rokonokat, barátokat, hogy SILINGI ÉVA MÁRIA hosszantartó, súlyos betegségben végleg megpihent. Temetése Pápán az Alsóvárosi temetőben, a családi kriptába lesz folyó év július elsején 13 órakor, szerdán a református egyház szertartása szerint. Ezúttal szeretnénk hálás szívvel köszönetet mondani Márkus Mihály lelkész Úr és családjának szerettünknek nyújtott évtizedes, példa nélküli, önzetlen segítség nyújtásért. Kérjük Isten áldását a kedves családra. Zsófia és családja Távirat cím: Silingi Zsófia, Olaszfalu, Tarkarét u. 6., 06/31/328-2651.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy édesanyánk, nagymamánk MÁHL FERENC JÁNOSNÉ szül. Szente Zsuzsanna életének 74. évében elhunyt. Búcsúztatása 2020. július 3-án 13 órakor lesz a Vámosi úti temető ravatalozójában. Kérjük részvétüket csak egy szál virággal fejezzék ki. Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PARÁDI ANDRÁS 67 éves korában 2020. május 27-én örökre megpihent. Búcsúztatása családi és baráti körben Balatonfüreden történt.

"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott." Megrendült szívvel tudatjuk, hogy KÓKAY LÁSZLÓ 2020. június 21-én életének 55. évében megpihent. Temetése 2020. június 26-án 15 órakor a Nemesszalók Dabronyi úti temetőben lesz. Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SIMON SÁNDORNÉ Joli néni életének 86. évében örökre megpihent. Temetése 2020. június 27-én 11 órakor lesz a balatonfőkajári temetőben. Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZABÓ JÁNOSNÉ szül. Pej Margit 76 éves korában örökre megpihent. Hamvainak temetése 2020. június 27-én, szombaton 11 órakor lesz a zirci felső temetőben. Gyászoló családja

"Már nincs holnap, Csak ennyi volt az élet, Sirassatok csendesen, én a szívetekben élek." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ERDÉLYI ÁGNES ajkai lakos hosszas betegség után örök nyugalomra tért. Búcsúztatója 2020. június 27-én, szombaton 13 órakor lesz az ajkai Régi temetőben. A család kérésére a részvétnyilvánításokat mellőzni szíveskedjenek. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy DR. SERES ANDRÁS nyugalmazott ügyész 85 éves korában elhunyt. Temetése 2020. június 26-án, pénteken 11 órakor lesz a veszprémi Vámosi úti temetőben. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PÁL LÁSZLÓNÉ szül. Cziráki Rozália életének 78. évében csendesen megpihent. Temetése 2020. június 26-án 13 órakor lesz a Hajmáskéri temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy FREILER TERÉZ 86 éves korában elhunyt. Temetése június 26-án 17 órakor lesz a nagyteveli temetőben. Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy TAVASZI FERENC LUKÁCS 2020. június 21-én, életének 87. évében távozott közülünk. 2020. június 29-én a Károly templomban 12 órakor tartandó gyászmisét követően a Vámosi úti temetőben kísérjük végső útjára 13 órától. Kérünk mindenkit, hogy részvétnyilvánításként kegyeletüket egy szál virággal róják le! A Gyászoló család

"Megállt a szív, megállt a kéz, nincsen szó az ajkadon. Szívünkben örökké élsz, mert szeretünk nagyon." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MÁRKUS LÁSZLÓNÉ szül.: Kaszalik Erzsébet életének 75. évében elhunyt. Temetése 2020. június 25-én 17 órakor lesz a gyarmati temetőben. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BAUM FERENCNÉ szül. Vámos Etelka életének 69. évében hosszantartó, súlyos betegség után csendesen megpihent. Szeretett feleségem, édesanyánk hamvait 2020. június 27-én, szombaton 11 órakor helyezzük örök nyugalomra a veszprémi Vámosi úti temetőben. Gyászoló család