Az Alkaloida már gyártana

Hatósági pecsétre vár az Amerikában használt szer.

Az Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt. (Alkaloida Zrt.) készítené Tiszavasváriban a koronavírus tüneteit enyhítő gyógyszert, amint meglesz az ehhez szükséges engedély,

hiszen az elsődleges célunk nem a hatóanyag, hanem a kész tabletták értékesítése

– mondta a Világgazdaságnak Pallos László, az Alkaloida Zrt. beszerzési igazgatója. Mint közölte, tablettát ma is tud készíteni a társaság, az általa előállított Hydroxychloroquine 200 milligrammos tablettát már törzskönyvezték az Egyesült Államokban, ahová az Alkalodia már jó néhány éve exportálja is. A cég és az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) együtt dolgozik azon, hogy a gyógyszer minél hamarabb megkapja a magyarországi forgalmazási engedélyt is. Pallos László azt is elmondta, hogy folyamatosan egyeztetnek a hazai egészségügyi szakemberekkel is, hiszen a gyógyszert elsősorban a magyar betegeknek kívánják biztosítani, és csak utána másoknak.

Az Alkaloidánál lévő hatóanyag-mennyiségből mintegy 20 millió 200 milligrammos tabletta készülhet, ennyi több mint 2,2 millió beteg kezelésére elég

– erősítette meg Pallos László. A társaság napi körülbelül 900 ezer tablettát tud gyártani. Az eddigi adatok szerint egy ember kiegészítő kezeléséhez nagyjából 50 tablettára van szükség.

„Hazánkban nem folyik még klinikai vizsgálat koronavírus kezelése kapcsán, de indikáción túli engedélyt már több koronavírus kezelésére szolgáló szernél kértek a kezelőorvosok” – közölte korábban az OGYÉI. Ez azt jelenti, hogy már forgalomban levő engedélyezett készítményeket fel lehet használni nem az adott gyógyszer leírásában szereplő célra is. A múlt héten megjelent kormányrendelet megkönnyíti az eredeti javallaton kívüli engedélyezéseket a koronavírusos betegek kezelése érdekében.

Bár Magyarország a hid­roxi-k­lorokin-szulfát egyik legnagyobb exportőre, a hatóanyag kivitelét a múlt héten hat hónapra megtiltotta a kormány.