Az élelmiszerárakat is növelheti Bige kartellezése, a kormány segíthet a gazdáknak

Ágazati segítségnyújtás várható a gazdáknak a műtrágyapiacon kialakult drasztikus áremelkedések miatt – válaszolta a Mediaworks Hírcentrumának kérdésére a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely helyesnek nevezte, hogy a Gazdasági Versenyhivatal rekordösszegű bírságot szabott ki Bige Lászlóra, a baloldalt anyagilag is támogató oligarchára, aki a kartellezéssel jelentősen növelte a műtrágya árát. A gazdák érdekvédelmi szervezete felhívta a figyelmet, hogy nagy nyomás van a termelőkön, és ez a folyamat az élelmiszerárak emelkedéséhez vezet.

A kormány asztalán van a műtrágyapiacon kialakult drasztikus áremelkedés ügye és az emiatt nehéz helyzetbe került gazdáknak nyújtandó segítség lehetősége. Erről Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt a kormányinfón a Mediaworks Hírcentrumának kérdésére. Mint kifejtette, az energiaárak emelkedése miatt számos területen érzékelhető az inflációs nyomás, a műtrágyapiacon ehhez járult még Bige László baloldali oligarcha kartelltevékenysége, ezért a kormány tudja, hogy ágazati segítségnyújtásra is gondolni kell majd. – Figyelemmel kísérjük, hogy milyen hosszú ideig áll fenn ez a helyzet és milyen formában tudunk segítséget nyújtani – fűzte hozzá Gulyás Gergely.

Nagy nyomás alatt a gazdák

A Mediaworks Hírcentruma megkereste a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségét (MAGOSZ) is, hogy az érintettek véleményét is megismerhessük a műtrágyapiacon kialakult helyzetről. Kíváncsiak voltunk, hogy pontosan mekkora terhet ró a drasztikus áremelkedés a gazdákra. Az érdekvédő szervezet szakmai titkára a Mediaworks Hírcentrumának kérdésére elmondta, hogy

a növénytermesztés költségszerkezetében nagyságrendileg húsz százalékot tett ki eddig a műtrágya. Mivel ennek ára egy év alatt a három-négyszeresére drágult, ez rendkívül komoly költségnövekedést okoz a gazdáknak.

Cseh Tibor András, a MAGOSZ szakmai titkára kitért arra is, hogy bármilyen költségnövelő tényező előbb-utóbb a fogyasztóknál is megjelenik.

– Már most is érezhető a kenyér drágulása, ez elsősorban a búza ára miatt emelkedett. Ha a műtrágyák drágulása miatt tovább nőnek a termesztési költségek, az az alapvető élelmiszereknél is jelentkezni fog

– hangsúlyozta.

Cseh Tibor András szerint a műtrágya árnövekedésének az élelmiszerek fogyasztói árának emelkedésére gyakorolt hatását nehéz kifejezni százalékos mértékben, mivel egyik termelőnek sem az az érdeke, hogy a költségei emelkedését egyből továbbhárítsa, de egy idő után ez elkerülhetetlen.

A szakmai titkár beszélt arról is, hogy a leginkább érintett ágazatok a szántóföldi növénytermesztés és a zöldségtermesztés, ahol éves ciklusban kell a tápanyagokat pótolni. Ezen belül is a műtrágyaigényes, őszi vetésű kultúrák mint a búza, árpa és káposztarepce termesztése drágult meg. Előnyben vannak viszont azok a termelők, akik már gyakorlatban is használják a precíziós mezőgazdasági technikákat, ahol a helyspecifikusan és a növény igényeihez alkalmazkodva műtrágya-felhasználás csökkentést tudnak elérni a hozamok megtartása mellett.

Ellátási gondok

– Nehezíti a helyzetet, hogy a nitrogén-műtrágyát – azt a keveset, ami van – elviselhetetlen árakon kínálják. Félő, hogy a későbbiekben nem lesz kapható és abszolút hiány lép fel – fejezte ki aggodalmát Cseh Tibor András. Szerinte az import jelenleg kevésbé jelenthetne megoldást, mert a környező uniós országokban is hasonlóan magas a műtrágya ára, ha éppen kapható egyáltalán. – Osztrák, német és francia gazdatársaink szintén ellátási nehézségekkel számolnak a műtrágya-, növényvédőszer-, vetőmag-, alkatrészellátásban.

A fentiek fényében különösen elgondolkodtató, hogy Bige László a műtrágyapiac egyeduralkodója hét éven át próbált jogsértő módon előnyhöz jutni a termelők rovására. Ismert, hogy a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a napokban rekordösszegű, 14 milliárd forintos bírságot szabott ki kartellezés miatt, ebből 11 milliárd a baloldali milliárdos cégcsoportját sújtotta.

A hivatal négy éven át tartó vizsgálata ugyanismegállapította, hogy a Nitrogénművek Vegyipari Zrt. és vállalkozáscsoportja jogsértően törekedett éveken keresztül a partnerek és a cégcsoport közötti, illetve a viszonteladó partnerei közötti verseny, valamint az import korlátozására.

A GVH sajtószóvivője a Mediaworks Hírcentrumának elmondta, hogy

a kartellező cégek jelentős kárt okozhattak a gazdáknak azzal, hogy meghatározták az árakat, kizárták a piaci versenyt és az importlehetőséget. Mindezzel megkárosíthatták a fogyasztókat is, hiszen hét éven át mindenki megfizethette az áremelkedést, aki zöldséget és gyümölcsöt vásárolt.

A kartellezés haszna mehet a kampányra

Közben a milliárdos a közelmúltban nyíltan kijelentette, hogy minden segítséget megad a választási kampányban a baloldalnak és az összefogás miniszterelnök-jelöltjének – jelen állás szerint Márki-Zay Péternek –, mert szerinte az Orbán-kormánynál minden jobb.

A Forbes magazin szerint 115,5 milliárdos vagyonával a tizenkettedik leggazdagabb magyar az év elején egyébként már finanszírozott a baloldalnak egy több tízmillió forintos közvélemény-kutatást, amit a Závecz Research végzett.

Érdekesség, hogy az adatok értelmezésében több elemző, például a Republikon Intézet vezetője, a Gyurcsány-kormány egykori SZDSZ-es államtitkára, Horn Gábor is segített.

A támogatásnak persze ára van. A kampányfinanszírozásért cserébe vélhetően azt várja, hogy a baloldal győzelme esetén számára kedvező fordulatot vesz majd a büntetőügye, ugyanis a milliárdos éppen bírósági eljárás alatt áll, vesztegetés és hűtlen kezelés vádjával.

